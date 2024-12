El Ayuntamiento licitará en enero un estudio para revisar el porcentaje máximo de viviendas de uso turístico

El Ayuntamiento de Sevilla licitará en enero de 2025 un nuevo informe sobre el impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) "que va a venir a complementar el que hay" y que fijó como límite el 10% con respecto a las de carácter residencial en los 11 distritos. Este estudio proporcionará cuatro informes trimestrales de seguimiento, "y un quinto que, a modo de conclusión, contendrá los ajustes, modificaciones y/o subsanaciones al porcentaje actual de limitación" según ha anunciado el alcalde, José Luis Sanz (PP), en el pleno ordinarioa preguntas del Grupo Municipal de Vox. "Creemos que a principios de enero puede adjudicarse este contrato, y estaremos en disposición de iniciar un nuevo análisis pormenorizado y exhaustivo que venga a concretar, aún más, los datos que ya dispone esta Corporación y en base al que se adoptó el acuerdo en vigor --sobre limitación de las VUT-- en el pleno del pasado mes de octubre".

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha preguntado también al Gobierno local si ha instado a la Junta de Andalucía para que amplíe las competencias regulatorias de los ayuntamientos en esta materia. "Al igual que usted en cuestiones presupuestarias es impaciente, nosotros tenemos poca paciencia también a la hora de ver cumplidos los acuerdos a los que llegamos con este Gobierno", le ha interpelado.

"No pierda el tiempo y reclame ya públicamente a la Junta a que modifique este decreto, ya que hasta que no lo haga no vamos a poder controlar desde los ayuntamientos el problema más grave, además de la vivienda de uso turístico, que es el de los alojamientos turísticos", ha abundado Peláez.

En este sentido, Sanz se ha mostrado "partidario" de la modificación de dicho decreto. "El presidente de la Junta está trabajando en la elaboración de una ley de vivienda en Andalucía y, paralelamente, en un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para vivienda protegida y sobre limitación de vivienda para uso turístico", ha recordado el regidor al respecto.

"El Ayuntamiento de Sevilla va a estar en una posición colaboradora con la Junta de Andalucía, pero también reivindicativa. Sigo siendo partidario de seguir restringiendo todavía más las licencias de vivienda de uso turístico, pero se trata de un proceso que requiere su trámite, su tiempo", ha concluido Sanz.

Por último, el alcalde ha insistido en la idea de que Sevilla ha sido la primera capital andaluza en firmar un convenio con la Consejería de Turismo "para coordinar y reforzar el control de información sobre las viviendas de uso turístico".