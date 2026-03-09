El Ayuntamiento de Sevilla corta la SE-20 a partir de este martes por obras de reasfaltado

El Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo obras de reasfaltado en la SE-20 entre el 10 y el 29 de marzo, lo que obligará a realizar cortes de tráfico totales y parciales en distintos tramos de esta vía durante las próximas semanas.

Según ha informado el Consistorio, el corte total se producirá entre el 10 y el 11 de marzo, mientras que del 11 al 29 de marzo la afectación será parcial, manteniéndose la circulación con limitaciones.

En concreto, del 10 al 11 de marzo, en horario nocturno de 22:00 a 6:00 horas, se producirá el corte total del tramo comprendido entre el acceso desde la A-4 y el acceso desde la A-8088 (carretera de Brenes). Durante ese periodo, el sentido contrario de circulación —desde Cartuja hacia la A-4— permanecerá abierto con sus dos carriles en servicio. Posteriormente, del 11 al 29 de marzo durante todo el día, las obras afectarán al tramo entre la carretera de Miraflores y el enlace con la A-8088 (carretera de Brenes). En este caso, se habilitará un contracarril en el sentido contrario, de modo que se mantendrá siempre un carril abierto por sentido para garantizar la circulación.

Para aliviar la posible congestión del tráfico, derivada de la reducción de carriles, el Ayuntamiento ha anunciado mejoras en la salida desde la carretera de Miraflores hacia la Ronda Urbana Norte (RUN), mediante un cambio en la programación semafórica en el cruce entre la RUN y la carretera de Miraflores.

Más de 30 calles dentro del plan de reasfaltado

Estas actuaciones forman parte del plan de reasfaltado impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla en más de 30 calles de la ciudad, presentado a mediados de febrero y que cuenta con una inversión de 10,3 millones de euros. El objetivo es reparar los daños en el firme provocados por el tren de borrascas que afectó a la ciudad durante las primeras semanas de febrero.

Además de los trabajos previstos en la SE-20, ya se han completado actuaciones en la Ronda de Capuchinos, el carril bus de la calle Recaredo y la avenida María Auxiliadora, así como en la avenida Sánchez Pizjuán, en el tramo comprendido entre las calles Don Fadrique y José Díaz. Durante esta segunda semana de marzo también se están finalizando intervenciones en la avenida Médicos Sin Fronteras, la avenida Pueblo Saharaui y la avenida Pablo Iglesias, en el distrito San Pablo-Santa Justa.

Entre las próximas actuaciones previstas dentro del plan destaca el reasfaltado integral del Puente del Cristo de la Expiración, una intervención que también incluirá la renovación de los toldos instalados en esta infraestructura.