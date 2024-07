El Ayuntamiento de Sevilla insta a la Junta a controlar la inscripción de Viviendas Turísticas

El Ayuntamenro de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía que borre del Registro oficial un total de 715 Viviendas de Uso Turístico (VUT) que fueron inscritas con posterioridad a la modificación puntual 44 del PGOU, que entró en vigor el pasado 7 de junio de 2022. Según este cambio, las VUT deben considerarse de uso terciario, y como tal, estarán sometidas a las limitaciones que para su implantación establece el artículo 6.2.4 de la normativa urbanística. Por tanto, sólo podrán instalarse en plantas bajas y primera, por lo que no cumplen con el PGOU. Pese a ello, la consejería de Turismo, Cultura y Deportes las ha incluido en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA). En el informe elaborado, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, insta a la Administración Autonómica a que "ejecuten el correspondiente control posterior de las mismas, al objeto de que las desclasifique en el RTA, y de esta manera, no puedan operar como VUT en la ciudad de Sevilla".

"Sevilla se convierte en la primera ciudad andaluza en utilizar el nuevo decreto autonómico que admite descalificar todas las viviendas de uso turístico que no estén adaptadas a la normativa urbanística", ha señalado el Consistorio en una nota de prensa. De las 715 viviendas que están operando sin cumplir los requisitos, dos de cada tres están en el Casco Antiguo y en Triana. "Esta solicitud forma parte de las medidas de control, disciplina y reducción de viviendas de uso turístico implementadas por el gobierno y que se les ha trasladado a los grupos municipales en la reunión mantenida este lunes", abunda la nota.

En esta misma reunión se les ha presentado el informe jurídico que avala la inviabilidad de una moratoria. Según la dirección técnica "los muinicipios no tienen postestad alguna de intervención" en el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. Es decir, "no pueden ejercer ninguna función tramitadora sobre el mismo". El informe añade que en base al artículo 2.2 de esta normativa, "el Ayuntamiento de Sevilla tampoco puede establecer moratoria alguna".

Como ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, “hemos pedido a la oposición responsabilidad y altura de miras para aprobar de una vez el documento que permitirá a la ciudad limitar las viviendas de uso turístico. Pedimos a la oposición que no se aferre a un mero mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica. La ciudad no puede perder más tiempo y desde el gobierno vamos a seguir impulsando medidas de control, inspección y reducción de pisos turísticos”.

“Hemos quedado emplazados a una próxima reunión y pedimos a la oposición que valore apoyar el documento de limitación de viviendas de uso turístico que presentamos y que incluye además una revisión periódica de los porcentajes siempre y cuando sean avalados por informes técnicos”, ha concluido