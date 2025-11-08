El Ayuntamiento de Sevilla mejora la seguridad de 72 parques infantiles con un plan especial
La actuación forma parte del reciente contrato de mantenimiento y seguridad de estas áreas, dotado con casi 5 millones de euros para los próximos tres años
Cinco nuevos parques infantiles en Sevilla, accesibles e inclusivos: "Contarán con juegos para estimular los sentidos de la vista, el oído y el tacto"
El gobierno municipal, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha completado la renovación de unos 72 parques infantiles, lo que supone un 20 % del total previsto, y el ritmo de ejecución permitirá actuar en los 362 parques en poco más de un año.
La actuación forma parte de un plan especial de pintura destinado a renovar todas las áreas de juegos infantiles de la ciudad. Iniciada en el mes de julio, tiene como objetivo mejorar su seguridad, recuperar el color y la vitalidad de estos espacios públicos, y ponerlos en valor para el disfrute de las familias sevillanas.
Además de la pintura, el plan incluye la reparación de desperfectos, la renovación de materiales y la mejora de las superficies amortiguadoras para reducir el riesgo de caídas.
La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que “este plan refleja nuestro compromiso con el mantenimiento y la seguridad de los parques infantiles. Queremos que los niños y niñas de Sevilla disfruten de espacios más alegres, seguros y cuidados”.
Este plan se enmarca en el nuevo contrato de limpieza, mantenimiento y seguridad de las áreas infantiles que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de junio, con una inversión total de 4.990.061,67 euros para los próximos tres años, prorrogables a dos años más.
De este modo, se duplica el presupuesto respecto al que existía con el gobierno anterior, lo que permitirá reforzar los trabajos de conservación y mantenimiento continuo en toda la red de parques.
El nuevo contrato contempla la incorporación de nueve personas más al equipo de mantenimiento, lo que posibilitará una atención más rápida y eficaz.
Además de la limpieza y la pintura, el servicio incluye la revisión estructural de los juegos, la reparación de elementos, la renovación de materiales y visitas de mantenimiento dos veces por semana en cada parque, con un presupuesto adicional destinado a resolver daños por vandalismo o deterioro.
“Estamos hablando de una inversión sin precedentes en el mantenimiento de los parques infantiles de Sevilla. Con más personal, más recursos y más control, garantizamos espacios públicos seguros y sostenibles para las familias sevillanas”, ha subrayado Rincón.
