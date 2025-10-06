Cinco nuevos parques infantiles en Sevilla, accesibles e inclusivos: "Contarán con juegos para estimular los sentidos de la vista, el oído y el tacto"

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha comenzado la instalación de cinco nuevos parques infantiles en diferentes barrios de la ciudad, con juegos inclusivos y accesibles para todos los niños. Los tres primeros se encuentran en las calles Japón, Graham Bell y en la plaza Farmacéutica Margarita González; es decir, en los distritos Este-Alcosa-Torreblanca, Triana y Bellavista-La Palmera, respectivamente.

Ahora bien, ¿cómo es el proyecto de estos parques exactamente? Según ha informado el consistorio hispalense en un comunicado, "estas actuaciones forman parte del plan municipal para renovar y modernizar las áreas de juego", algo que "contempla una inversión inicial de 550.000 euros para cinco nuevas áreas infantiles".

Así son las nuevas áreas de juego de Sevilla, accesibles e inclusivas

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha copartido una visión sobre el primero de estos parques. "Estamos en el de Sevilla Este, en la calle Japón", explica Evelia Rincón, delegada de Arbolado, Parques y Jardines. "Este espacio contará con juegos multisensoriales, diseñados para estimular los sentidos de la vista, el oído y el tacto. Además, incluiremos un pavimento de seguridad de última generación, que ya está funcionando en 24 zonas infantiles de la ciudad".

"Con estas actuaciones no solo dotamos a Triana y Sevilla Este de nuevos parques, infantiles, modernos, inclusivos y accesibles, sino que también incorporamos un pavimento de última generación", añade la portavoz. Con ello, reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de los más pequeños y la tranquilidad de sus familias".

Parques infantiles más modernos y seguros

Dotado con más de 537.000 euros, este último es un programa incluido dentro de la iniciativa de reposición de suelos con un objetivo claro: "Mejorar la amortiguación de las superficies, aumentar la seguridad frente a caídas y garantizar una mayor durabilidad de las instalaciones", explica el Ayuntamiento de Sevilla.

Asimismo, los futuros parques infantiles incluirán también columpios inclusivos, diseñados para que los niños con o sin discapacidades puedan disfrutar de la experiencia por igual. Y no solo eso: habrá zonas de escalada, estructuras adaptadas a diferentes edades y, por supuesto, vallado perimetral.

Las instalaciones se realizarán también en el parque de Buahaira, en Nervión; y en el parque de la Rosaleda, en San Pablo de Santa Justa. De acuerdo con Evelia Rincón, "el Gobierno municipal persigue que Sevilla sea una ciudad cada vez más habitable y con mayor calidad de vida; y eso pasa por contar con parques infantiles adecuados, inclusivos y al servicio de todos los niños y sus familias". De esta forma, se pone el foco de atención en la diversidad de los más pequeños y las nuevas demandas sociales.

Según ha explicado el consistorio, se prevé una inversión cercana a los 4 millones de euros en 2025 para mejorar los parques infantiles. "Estas acciones se enmarcan en una estrategia para reforzar el mantenimiento, la seguridad y la calidad de la experiencia en estos espacios, con medidas como el refuerzo de zonas de sombra o el diseño de juegos más inclusivos".