Bomberos y sanitarios intercambian experiencias en Sevilla sobre emergencias y urgencias

Javier Gómez, Lucía Ruiz y Ramón Pérez, equipo enfermero organizador de las XXXIV Jornadas Nacionales de la Asociación de Sanitarios Bomberos (ASBE) en el salón de actos del ICOES.

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) se convierte hasta el viernes 14 de noviembre en el epicentro de las Jornadas Nacionales organizadas anualmente por la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España (ASBE).

Cerca de un centenar de profesionales (enfermeros, médicos, técnicos en emergencias sanitarias y bomberos) procedentes de distintos puntos de España, así como de Portugal y Francia, se reunirán para intercambiar experiencias y avances en el ámbito de Urgencias y Emergencias. Los participantes abordarán temas como medidas de prevención, protocolos, técnicas de soporte vital avanzado, salud laboral y mental, innovaciones en unidades móviles, inteligencia artificial y uso de redes sociales.

Esta XXXIV edición se celebra por tercera vez en Sevilla, organizada por Lucía Ruiz, enfermera jefe de Negociado en Bomberos de Sevilla; junto a Ramón Pérez y Javier Gómez, enfermeros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla (SPEIS). Actualmente, el equipo sanitario de Bomberos de Sevilla está compuesto por siete enfermeras y enfermeros bajo la coordinación de Lucía Ruiz.

Simulaciones prácticas en el ICOES

El congreso comienza con talleres de simulación que reproducen situaciones reales enfrentadas por los equipos de bomberos sanitarios. Entre ellos destaca la práctica de un parto prehospitalario, "una emergencia que puede ocurrir en la vía pública o incluso dentro de un vehículo", explica Ramón Pérez, quien recuerda un caso en Sevilla en el que atendió a una mujer embarazada atrapada dentro de su vivienda. Este taller será impartido por Francisca Baena, matrona del Hospital de Valme, y Gabriela Enríquez, matrona del Hospital La Merced de Osuna.

La primera jornada incluirá además simulaciones sobre atención a la hipotermia en pacientes con trauma grave, dirigida por Nuria Perapoch, enfermera del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona; y prácticas de ecografía en emergencias (ecofast y accesos venosos ecodirigidos), impartidas por Lázaro Clemente, médico del Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, y Blanca Delgado, enfermera del mismo servicio. Tras estas sesiones prácticas, se desarrollarán ponencias científicas y técnicas de alto valor en el salón de actos del ICOES hasta el viernes.