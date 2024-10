Los Bomberos de Sevilla quieren cobrar la Navidad igual que la Policía Local

Los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla quieren cobrar la Navidad igual que la Policía Local, cuyos agentes percibirán unos 8.000 euros brutos extra por su trabajo en estas fechas. Los policías que trabajen en Nochebuena y/o en Nochevieja percibirán una cantidad cercana a los mil euros adicionales, más dos días de descanso. Si venden uno de estas jornadas de descanso, pueden alcanzar los 1.200 euros extra, sólo por su trabajo en uno de estos días festivos. Lo harán en base al plan especial de Navidad aprobado recientemente por el Ayuntamiento, que se inicia el 30 de noviembre y se mantendrá hasta mediados de enero.

Al tener noticias de este plan especial que beneficiará a los agentes locales, los bomberos consideran que deben disfrutar de un calendario y unas remuneraciones similares, como servicios públicos básicos que son. En un escrito dirigido al concejal de Seguridad, Ignacio Flores, el secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Sevilla, Pedro Amalio Moguer Caro, exige al Ayuntamiento una serie de condiciones, entre las que destaca que se abonen como horas extraordinarias los refuerzos que se realicen a partir del 1 de diciembre.

Otra de las peticiones es que se reconozcan los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2024 como productividad y festivos, debido a la procesión Magna que se llevará a cabo en Sevilla, y que conlleva que se movilicen una serie de retenes de bomberos. Para este evento, la Policía Local movilizará a toda la plantilla disponible y los agentes cobrarán 500 euros extra por día de trabajo en este fin de semana, al haberse incluido estas fechas dentro del nuevo plan especial de Navidad.

Dicho plan supone un gasto de unos diez millones de euros sólo para las horas extra de la Policía Local de Sevilla, lo que ha motivado el reparo de la interventora municipal. El gobierno de José Luis Sanz ha aprobado esta iniciativa a pesar de dicho reparo. Cuando acabe el año, el Ayuntamiento habrá gastado más de 26 millones de euros en productividades de la Policía Local, lo que supone casi siete veces más de lo presupuestado. La cantidad asignada en los presupuestos municipales (hay que recordar que las cuentas son prorrogadas del año anterior) era de 3,8 millones. La falta de agentes en la plantilla y la cada vez mayor concentración de eventos masivos en los fines de semana y festivos obligan a tirar continuamente de productividades.

El Consistorio quiere así impedir lo que ocurrió el año pasado, cuando un error de cálculo dejó con sólo 30 policías locales el día del encendido de las luces de Navidad. Esa jornada se corrió un claro riesgo de avalancha en la plaza de San Francisco y en la avenida de la Constitución, dada la enorme cantidad de público que se acumuló para presencia el alumbrado. La Policía Local tuvo que pedir agentes voluntarios para poder reforzar los turnos de trabajo de los días siguientes.

En el escrito, el representante sindical de los bomberos recuerda que los acuerdos comprometidos en la Mesa General de Negociación del pasado 12 de abril no se han cumplido. "No sólo no han sido cumplidos a día de hoy, sino que además tenemos motivos de peso para afirmar que, tras las últimas reuniones mantenidas con la Delegación, nada de ese documento va a ser llevado a cabo antes del mes de enero, que es la fecha límite acordada".

El SAB detalla cuáles son los citados incumplimientos. En primer lugar, proceder al abono en el año 2024 de las horas extraordinarias correspondientes a la compensación del exceso de 22,5 horas durante las fiestas primaverales. El segundo, el pago de las 22,5 horas de las últimas cuatro fiestas primaverales, que en teoría que se tendría que realizar en este año. El tercer compromiso que no se cumple es la reducción de jornada por el coeficiente reductor por el trabajo nocturno, desayuno, almuerzo y cena del personal del Servicio Público de Extinción de Incencios y Salvamento (Speis) por el nuevo reglamento del personal funcionario, que debe aprobarse este año, "con idéntico tratamiento al que se prevea para el trabajo nocturno de los funcionarios del cuerpo de la Policía Local y según la Directiva Europea 2003/88/CE".

Los bomberos también solicitan al Ayuntamiento que realice, a la mayor brevedad posible, una propuesta para hacer el tránsito desde la actuar forma de pago de los refuerzos como productividad a su retribución como horas extraordinarias fuera de la jornada. Una vez alcanzado un acuerdo al respecto, se implementará de forma progresiva, en un plazo máximo de dos años. Igualmente, piden que se reconozca el Viernes de Dolores como día de productividad.

Por último, recuerdan el compromiso de aplicar en el nuevo reglamento del persoanl funcionario, que debe aprobarse en 20233, "criterios equivalentes con la Policía Local en relación al programa de productividades de las fiestas primaverales".

El sindicato denuncia la "constante ausencia de voluntad" por parte del gobierno municipal "para cumplir lo firmado e intentar llegar a un entendimiento con capacidad negociadora y buenas formas". Por ello, los bomberos enumeran una serie de peticiones para "no tener que llevar a cabo el inicio de acciones sindicales encaminadas a la defensa" de sus "legítimos derechos laborales". Entre ellas, además de la consideración de horas extraordinarias de cualquier refuerzo desde el 1 de diciembre y de las productividades de la Magna, el SAB pide el abono en la nómina del mes de noviembre de las horas extra que se les adeudan a los bomberos, así como la negociación de la forma en que se van a articular los días de descanso y de la modificación de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT).

El documento concluye anunciando movilizaciones al no encontrar "otra vía por la cual podamos dar solución a todos estos incumplimientos" y "poder hacer frente al inmovilismo que está instaurado por parte de la dirección de Recursos Humanos y el delegado de Seguridad" del Consistorio hispalense. A partir de ahora, el sindicato realizará rondas por los parques de bomberos para saber qué personal estaría dispuesto a secundar las protestas.

Por su parte, el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, Luis Val, defendió el nuevo plan de Navidad aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla y destacó que los policías locales cobrarán una cantidad acorde a su trabajo en los días festivos. "Mientras el 90% de la población está descansando y disfrutando sus días de ocio, los policías locales estarán trabajando. Tenemos una Magna en la que se calcula más de un millón y medio de personas en las calles, y en esas fechas va a trabajar el 100% de la plantilla, algo inédito en Sevilla. Evidentemente, este trabajo debe ser remunerado e incluso se nos pagará por debajo de la media de las horas extra que percibimos, pero hemos sido coherentes en nuestras peticiones para no provocar un desajuste económico en el Ayuntamiento", aseguró el representante de este sindicato, mayoritario en la Policía Local de Sevilla.