Las cabalgatas de los barrios se mantienen el 6 de enero

Las cabalgatas de los barrios no sufrirán ningún cambio y seguirán celebrándose el 6 de enero, día en el que, según las previsiones, no lloverá. De ete modo, está previsto que, como viene siendo habitual, los Reyes Magos recorran las calles de los diferentes barrios de la ciudad salvo en Padre Pío y el Distrito Sur, que este año no tienen cabalgata.

El presidente del Ateneo, Emilio Boja, explicó que volverán a poner a disposición del Ayuntamiento las carrozas para que el consistorio establezca a qué barrios irán para participar en los diferentes cortejos del 6 de enero. La única que se celebra habitualmente el 5 de enero, la de Su Eminencia, pasará también al día 4.

Como todo se ha adelantado, ha habido que redoblar esfuerzos para que ningún niño se quede sin entregar la carta. Este año, además, el Heraldo del Ateneo coincidirá con el de Triana y el del Porvenir esta tarde, por lo que el dispositivo desplegado por el Ayuntamiento ha tenido que redoblarse, según explicó Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, durante el tradicional desayuno de los Reyes Magos.