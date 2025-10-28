Cae en Sevilla una banda especializada en el robo de máquinas tragaperras

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas y ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo con fuerza de máquinas tragaperras en establecimientos hosteleros e industriales de la provincia de Sevilla.

En un comunicado, la Policía ha recordado que estas máquinas recreativas poseen un alto valor en el mercado, lo que unido a su fácil transporte las convierten en un objetivo prioritario, ya que además supone una gran capacidad de recaudación en efectivo.

Para desarticular esta banda se desplegó la llamada operación Gambling, que determinó que las máquinas sustraídas eran vendidas en el mercado ilegal a organizaciones dedicadas al narcotráfico, que las instalaban en los denominados 'narcopisos' o puntos de venta de droga.

En estos lugares, los consumidores no solo adquirían sustancias estupefacientes, sino que también podían utilizar las máquinas recreativas, generando un doble beneficio económico para las organizaciones: los ingresos derivados de la venta de droga y los obtenidos de las propias máquinas tragaperras.

Entre noviembre de 2024 y el pasado mayo, los agentes identificaron y detuvieron a cuatro personas, presuntas autoras de doce robos con fuerza en establecimientos de hostelería tras alunizajes o fractura de lunas con mazas de grandes dimensiones, con el objetivo de abrir un hueco lo suficientemente grande para extraer las máquinas recreativas del interior de los locales.

La segunda fase se prolongó hasta el pasado septiembre, y culminó con la detención de cuatro nuevos integrantes del grupo, entre ellos algunos ya implicados en la primera fase.

En este periodo, los investigadores lograron vincular al grupo con robos cometidos en naves industriales, concretamente en una misma nave situada en la localidad de Dos Hermanas, donde perpetraron tres asaltos distintos.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Sevilla y de Dos Hermanas, culminando con la recuperación de todos los vehículos utilizados o robados durante la actividad delictiva, y la detención de ocho personas, de las que tres ingresaron en prisión. EFE