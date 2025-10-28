Cientos de multas de veladores en Sevilla permanecen sin tramitar por falta de personal

El Ayuntamiento de Sevilla sólo ha tramitado 114 multas por exceso de veladores en lo que va de año en Sevilla, por un valor de 69.200 euros. Estos datos están actualizados hasta el 14 de octubre. Es un número muy bajo si se tiene en cuenta que se han realizado 1.206 inspecciones por parte de la Gerencia de Urbanismo, que actualmente cuenta con seis inspectores, y que a ellas hay que sumarles todas las actas levantadas por la Policía Local, de las que el Consistorio no ha facilitado los datos. Fuentes del caso aseguran que son 166 los expedientes que han llegado a las dependencias de Urbanismo, pero también que hay cientos de actas que están almacenadas en cajas de cartón, a la espera de ser tramitadas, cosa que no se hace por falta de personal.

Esto explicaría que haya establecimientos hosteleros que reincidan una y otra vez en el exceso de veladores. Especialmente significativo es el caso del barrio de Santa Cruz, donde algunos de los bares y restaurantes han sido denunciados varias veces en el mismo mes. Uno de los negocios ubicados en la plaza de la Alianza fue sorprendido el pasado mes de marzo con más de 80 sillas y una veintena de mesas, muchas más de las autorizadas. Llegó a ser denunciado dos veces en el mismo día, por la mañana por exceso de veladores y por la noche por unas estufas.

La gran mayoría de los negocios hosteleros de esta plaza y de otras calles cercanas como Mateos Gago han sido denunciados en reiteradas ocasiones por el exceso de veladores, por no tener licencia para los mismos e incluso por no presentar licencia de apertura. A pesar de ello, incurren una y otra vez en las mismas prácticas, lo que indica que o bien no les están llegando las multas, o les sale rentable pagarlas.

El pasado 1 de octubre, la sección sindical del CSIF en la Policía Local de Sevilla publicó un mensaje en la red social X exponiendo sus sospechas sobre la no tramitación de las denuncias. "¿Tramita el alcalde, José Luis Sanz, las denuncias que la Policía Local pone por veladores? Creemos que no. Nos lo dicen nuestros compañeros que se encargan de esta cuestión. Hemos preguntado en Urbanismo y también nos dicen que no. Aluden a falta de personal".

"En CSIF no le damos credibilidad a los datos aportados por el ayuntamiento. Sabemos del trabajo que hace la Policía Local y lo defendemos, son muchos los requerimientos y quejas que recibimos de los ciudadanos y atendemos. Nada más la unidad de línea verde de policía local llevará interpuestas más denuncias en este 2025 de las que refiere el propio Ayuntamiento. La pregunta que habría que hacerse es ¿Dónde están las denuncias que pone la Policía Local?", se preguntó el delegado del CSIF en la Policía Local, Santiago Raposo.

"Conocemos que muchos establecimientos son reincidentes y si un infractor reincide es por dos motivos, porque no le llegan las denuncias o porque le es más ventajoso incumplir la ordenanza, aunque lo denuncien, porque gana más dinero. Desde CSIF animamos a todos aquellos ciudadanos que hayan interpuesto alguna denuncia o queja en la policía local relativa a este asunto a que soliciten por registro un informe de la actuación policial y con la contestación que les den valoren si emprenden acciones judiciales contra el Ayuntamiento", añadió.

Actualmente, la Policía Local de Sevilla tiene a varias unidades trabajando en este asunto. La que se encarga habitualmente del control de veladores y resto de aspectos relacionados con la hostelería es la Línea Verde, pero también en el centro realiza este tipo de inspecciones la Policía Turística, grupo que antes se conocía como el Grupo Giralda y que se encarga de la vigilancia del casco histórico. Tanto en el barrio de Santa Cruz como en la Alameda la situación está desbordada desde hace tiempo, y sólo hace falta darse un paseo por estas zonas para comprobar que, por muchas inspecciones que haya, los resultados no se están plasmando en la práctica.

Igualmente, las unidades de distrito también realizando controles periódicos de este tipo en los barrios, donde también existe el mismo problema desde hace mucho tiempo. Nervión, por ejemplo, es una de las zonas más afectadas, y también cuenta con decenas de expedientes a la espera de ser tramitados.

El problema es que las denuncias del Ayuntamiento de Sevilla prescriben a los tres o seis meses del hecho, en función de la gravedad del hecho denunciado, por lo que, si no se tramitan dentro de este periodo, estas denuncias terminan careciendo de validez y no se pueden cursar. Fuentes municipales destacaron que hay seis inspectores de la Gerencia de Urbanismo dedicados a este asunto, cuando con el gobierno anterior no había ninguno.