La caída de un toldo en la Avenida interrumpe el tranvía en Sevilla

El tranvía se encuentra interrumpido en la Puerta de Jerez debido a la caída de un toldo en la Avenida de la Constitución. Tussam ha informado de este incidente en las redes sociales, donde indica que el servicio queda detenido en dicha parada, sin llegar al Archivo de Indias ni a la Plaza Nueva. Aunque la empresa municipal especificó en un principio el motivo de la interrupción, luego eliminó tal detalle.

Los toldos que tantos titulares han acaparado este verano siguen siendo protagonistas con el otoño ya iniciado. Esta vez ha sido a raíz de un incidente que ha provocado que una de las lonas se desplome en el tramo comprendido entre el Archivo de Indias y la Puerta de Jerez, frente a un establecimiento de comida rápida.

La lluvia y, sobre todo, las fuertes rachas de viento registradas en las horas centrales de esta jornada han provocado que se venga abajo este toldo y que impida circular al Metrocentro por esta arteria principal de la ciudad.

Un incidente que recuerda al ocurrido el año pasado, por estas fechas, en Marqués de Contadero, cuando los toldos colocados en dicha zona se rompieron a causa de un temporal.

Lo ocurrido ahora con los toldos de la Avenida encienden de nuevo la polémica por esta instalación, que ha sido tardía (a un mes de que acabara el verano) y apenas aportan sombra a los viandantes, pues sólo se han colocado en la zona central, por donde discurre el tranvía, y no en las laterales, por donde transitan los peatones. Pese a ello, el alcalde José Luis Sanz ya ha adelantado que volverán a colocarse el próximo verano.

El debate también se ha generado por anclarse a fachadas de edificios con protección patrimonial, sin olvidar las bases de hormigón -poco estéticas- en las que se asientan los postes que los sustentan. Unos toldos -con un coste cercano a los 300.000 euros- que no han resistido las primeras embestidas del otoño.