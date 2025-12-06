La calle Guadalbullón de la barriada Pedro Salvador se corta al tráfico seis meses por obras de Emasesa desde el 9 de diciembre

La calle Guadalbullón, situada en la barriada Pedro Salvador, se corta seis meses al tráfico por obras de Emasesa desde el martes 9 de diciembre. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, acometerá obras de renovación de la red de saneamiento en esta vía que discurre perpendicular a la carretera de Su Eminencia y en paralelo a la avenida de Jerez, en el distrito Bellavista-La Palmera. Se trata de unos trabajos que cuentan con una inversión de 786.704 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los vecinos y vecinas han sido informados de que la ejecución de estas obras afectarán a la calzada por la que circulan los vehículos, lo que requerirá el corte del tráfico rodado durante el tiempo en el que transcurran los trabajos, mientras que el tráfico peatonal se verá afectado de manera puntual en la fase final cuando se conecten las acometidas al nuevo colector instalado. No implicará la interrupción del servicio de abastecimiento.

Para la realización de estas obras, el Consistorio se ha reunido con los vecinos y vecinas con el fin de ofrecerles los detalles de los trabajos, que supondrán el aumento de la capacidad del colector de la calle Guadalbullón que recoge las aguas procedentes de las redes de saneamiento de las calles Guadalevín, Guadalema, Guadiamar y Guadamanil.

Dos fases de ejecución de obras para reducir las molestias

Para reducir las molestias se ha programado la ejecución de las obras en dos fases.

La primera fase va desde el nº 9 de la calle Guadalbullón hasta la conexión de la nueva infraestructura con la galería de saneamiento 3700x3700, que cruza la calle Ali Al Gomari en el parque, lo que requerirá el corte al tráfico rodado del tramo afectado por las obras y el desvío del tráfico a las calles adyacentes Guadiamar y Guadamanil.

La segunda fase conllevará el desvío del tráfico desde el comienzo de la calle Guadalbullón en el cruce con la Carretera de Su Eminencia, permitiendo el acceso a las calles Guadalevín, Guadalema, Guadiamar y Guadamanil a través de la calle Guadalmellato.

Sobre esta actuación, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que “el objetivo de estos trabajos es incrementar la capacidad hidráulica de dicha red y evitar los desbordamientos durante los episodios de fuertes lluvias”.

De la Rosa ha destacado que “nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo. Los trabajos en Guadalbullón se suman a la avalancha de obras que están en marcha o previstas en toda la ciudad”.

Más de 5 millones en renovación de redes en el distrito Bellavista-La Palmera

Los trabajos en Guadalbullón se unen a la importante obra que en estos momentos se está realizando en la calle Júcar – con una inversión de 1,7 millones de euros- y que ya supera su ecuador, una actuación que se está llevando a cabo en dos fases: la primera, desde la calle Uruguay hasta la calle Nicaragua; y la segunda, que comprende desde la calle Nicaragua hasta la calle Lima.

Emasesa ya ha invertido más de 5 millones de euros en esta zona para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento existentes también en las calles Jamaica y Tenerife, así como el saneamiento en la calle Lima, desde la intersección con calle Tenerife hasta calle Ifni.