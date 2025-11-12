Emasesa anuncia ahora una nueva estación de bombeo para atajar las inundaciones del Tiro de Línea

Dos semanas después de la DANA que ha inundado casi toda la ciudad y del tanque de tormenta en Carretera Amarilla que supone un coste de 75 millones, la empresa de aguas de Sevilla (Emasesa) anuncia ahora inversiones para atajar las recurrentes inundaciones del Tiro de Línea, un barrio afectado por las lluvias torrenciales al igual que El Juncal y El Plantinar. El plan es aislar el drenaje del barrio de Tiro de Línea del resto del sistema de saneamiento, concretamente la superficie urbana circunscrita entre las calles Sanlúcar la Mayor, Lora del Río, Estepa y Écija.

El Tiro de Línea ya estaba incluido desde el mandato pasado de Emasesa en la segunda fase de la ampliación de colectores, tras la primera fase que se acometió en Nervión y Kansas City (ver la infografía bajo estas líneas). El plan entonces era construir un colector tan ancho como el nuevo de Nervión (2,5 metros x 1 metro) desde Diego Martínez Barrio hacia el Tiro de Línea y de ahí al cauce del Guadaira "para sacar el agua lo antes posible hasta llegar a la nueva estación de bombeo del Tamarguillo". Ahora la novedad con el gobierno de Sanz es el proyecto de una nueva estación de bombeo aparte de la del Tamarguillo.

El alcalde José Luis Sanz ha anunciado este miércoles que los técnicos de Emasesa proyectan incluir esta zona del Tiro de Línea en los trabajos del nuevo colector interceptor del Tamarguillo con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas pluviales y prevenir futuras inundaciones en este punto. El barrio Tiro de Línea en Sevilla es históricamente vulnerable a inundaciones debido a su ubicación geográfica, que lo sitúa en una cota más baja respecto a los barrios circundantes.

“Emasesa ha trabajado durante estos últimos meses en la búsqueda de soluciones para paliar las inundaciones recurrentes en la zona y ha estudiado una alternativa técnicamente viable y que independiza la mejora del drenaje en la zona de la gran obra que conectaría San Francisco Javier con la estación de bombeo de Tamarguillo, cuyo colector de transporte discurrirá por la calle Almirante Topete”, ha destacado Sanz.

Colectores para evacuación de aguas pluviales. / Departamento De Infografía/ Fuente: Emasesa

Un proyecto complejo que requiere una modelización

“Para ello se ejecutará un colector interceptor de 800 mm de diámetro por la calle Sanlúcar la Mayor que recogerá las pluviales de la zona descrita. Para vehicular las pluviales de aquellas calles que vierten hacia la calle Lora del Río, se dispondría de válvulas anti-retorno que obligarán al agua a retroceder hacia la calle Sanlúcar la Mayor. En el entorno de la esquina de la calle Estepa con Sanlúcar la Mayor y Almirante Topete, se dispondrá una estación de bombeo de pluviales que evacuará el 100% de las escorrentías que se generan en esta zona del barrio, ya aislado del sistema de pluviales”, ha destacado el alcalde.

Emasesa explica que, al tratarse de una solución local, con redes en inversión de circulación y un espacio reducido, el proyecto reviste una cierta complejidad y es preciso realizar una modelización para plantear una solución correcta. Se ha comenzado la redacción del proyecto constructivo de la solución indicada, que estará disponible en el año 2026, cuyo presupuesto estimado rondará el millón de euros.

Este proyecto se une a la obra que está a punto de finalizar en la calle Utrera que, con una inversión de casi 220.000 euros, mejora una calle que no se renovaba desde hace décadas.

Obras calle Utrera

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa en colaboración de la Gerencia de Urbanismo, está a pocas semanas de finalizar las obras de saneamiento y reurbanización en la calle Utrera, situada en este entorno del Tiro de Línea.

Una vía histórica de este barrio del Distrito Sur, “en la que apenas se ha actuado desde su creación en mitad del siglo XX”, ha señalado el alcalde que destaca que “esta actuación responde a las dificultades de conservación por el mal estado de la red y las roturas existentes hasta comienzos del verano en esta calle”. Por ello, “la renovación de la red en Utrera ha incluido las acometidas e imbornales y posteriormente se ha procedido a la instalación de una nueva pavimentación con materiales de primera calidad a través de la Gerencia de Urbanismo”.

Los trabajos han contado con una inversión de 218.582 euros y la red de saneamiento discurre ya por el mismo trazado en planta que la red existente, sustituyendo el actual fibrocemento por nuevas tuberías en material GRES. Estos trabajos de sustitución suponen la instalación de 105,5 m de tubería de Ø 300 mm, 4 pozos de registro, 8 imbornales y 28 acometidas.

El alcalde ha destacado que “seguimos realizando actuaciones en este y todos los distritos para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Sevilla, como estos del Tiro de Línea. Desbloquear los problemas enquistados durante años, como este de la calle Utrera, fue uno de los compromisos que adquirí y estamos cumpliendo a rajatabla”.

“Nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo. Cumplimos con una demanda histórica en una de las calles que en peor estado se encontraba en el Tiro de Línea y que, a buen seguro, le seguirán muchas más. Trabajos que se suman a la avalancha de obras que hemos realizado, estamos ejecutando y vendrán en próximos meses en toda la ciudad. Porque Sevilla está en marcha”, ha finalizado Sanz. Seguimos y seguiremos en constante contacto con los vecinos de la zona para seguir dando solución a problemas enquistados durante décadas”.