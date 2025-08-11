La calle del infierno de la Feria de Sevilla ya tiene soterrada la red eléctrica

El Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, han procedido al desmantelamiento de cuatro estructuras metálicas de alta tensión situadas en la calle de infierno de la Feria, entre los barrios de Los Remedios y Tablada.

Los trabajos son fruto de un convenio suscrito con la empresa, a través de la Gerencia de Urbanismo, con una inversión conjunta de 527.000 euros. La actuación evitará dejar sin servicio la línea aérea de alta tensión durante la Feria, una operación que se venía realizando cada año debido a la instalación de atracciones bajo su trazado.

Las labores de desmantelamiento se han llevado a cabo tras una serie de trabajos previos que han eliminado la línea aérea que cruzaba estos terrenos. Un equipo de técnicos especializados ha soterrado un tramo de 865 metros de línea de alta tensión de 66 kV y ha procedido a la retirada de 5.250 metros de cableado aéreo, que alcanzaba un peso aproximado de 2.600 kilos.

Maquinaria especializada

Para llevar a cabo estas tareas, se ha utilizado maquinaria especializada como retroexcavadoras, auto-grúas, camiones grúa y equipos de tendido de gran tonelaje. Todo el cableado retirado ha sido entregado a un gestor autorizado con el objetivo de su recuperación y posterior tratamiento, con el fin de generar residuo cero.

El desmontaje de estas estructuras metálicas, que suman cerca de tres toneladas de peso, requiere el uso de grúas de gran tonelaje y una planificación técnica precisa para garantizar la seguridad durante su izado y retirada. Las torres desmontadas también serán entregadas a gestores autorizados para su tratamiento.

Dos meses y medio

La actuación comprende la última fase del desmantelamiento de la infraestructura aérea en el recinto ferial. Los trabajos se han desarrollado durante dos meses y medio, con la participación de un equipo técnico formado por más de 15 profesionales. Estos trabajos estaban previstos que se realizasen antes de la Feria de este año, pero un desajuste en los plazos provocó que las labores no pudieran comenzar hasta que no acabara la reciente edición. El nuevo convenio firmado entre el Ayuntamiento y la compañía eléctrica estableció una nueva fecha para la conclusión de los trabajos: el próximo 31 de agosto.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado “que esta importante acción se une a trabajos similares como el que estamos ejecutando en el Parque Infanta Elena, en Sevilla Este, y con el que retiramos de zonas urbanas elementos de alta tensión. Una acción más en beneficio de los sevillanos y en la mejora de su calidad de vida”.