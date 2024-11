La calle Tetuán de Sevilla, entre las calles más caras de España

La calle Tetuán sigue estando entre las calles comerciales con los alquileres más elevados de España. Una lista que sigue liderando el Paseo de Gracia en Barcelona, según la 34ª edición del informe global Main Streets Across the World de Cushman & Wakefield. Este informe, que analiza las rentas de las calles comerciales más caras en 92 ciudades de todo el mundo, destaca el constante atractivo de la calle barcelonesa, que este año asciende del puesto 17 al 16 en el ranking mundial, con una renta de 3.180 euros por metro cuadrado anuales, lo que ha supuesto un 6% más respecto al año anterior. La calle Tetuán, en Sevilla, ocupa la novena posición del ranking en España con unas rentas de 1.500 euros por metro cuadrado al año, un 4% por encima de 2023. Los precios de los locales en la calle Tetuán superan, por ejemplo, los de Goya, en Madrid, o los de la Rambla Catalunya y la Diagonal en Barcelona.

Paseo de Gracia, alberga prestigiosas marcas de lujo como Dior, Versace, Loewe y Prada, con un dinamismo y relevancia que lo consolidan claramente como una de las calles comerciales prime más emblemáticas a nivel global. La calle Serrano, en Madrid, le sigue de cerca, con unas rentas de 3.060 euros metros cuadrados al año, lo que representa un aumento del 4% respecto el año anterior. Este crecimiento viene impulsado por grandes firmas de lujo, que han contribuido a la recuperación de las rentas máximas, posicionando a Serrano en el número 28 del ranking a nivel europeo, solo una posición por detrás de Passeig de Gracia (27).

En España, completan el podio, en una tercera posición compartida y con una renta prime de 3.000 €/m2/año, Portal de l’Àngel, en Barcelona, y Gran Vía, en Madrid. Tras éstas, las calles comerciales más caras son Preciados, en Madrid (2.940 €/m2/año), en cuarta posición, y José Ortega y Gasset, también en Madrid (2.880 €/m2/año), en quinta. Más allá de estas dos ciudades, destacan las calles Marqués de Larios, en Málaga, (6ª posición con 2.400 €/m2/año); Fuencarral, en Madrid (7ª posición con 2.100 €/m2/año); Colón, en Valencia, (8ª posición con 1.560 €/m2/año); la Gran Vía de Bilbao y Tetuán, en Sevilla, (que comparten la 9ª posición con 1.500 €/m2/año); Goya, en Madrid (en 10ª posición, con 1.440 €/m2/año); calle Pelayo en Barcelona (en 11ª posición, con 1.380 €/m2/año); Jaime III en Palma de Mallorca (12ª posición, con 1.260 €/m2/año); Plaza de la Independencia, en Zaragoza, compartiendo la 13ª posición, con 1.020 €/m2/año, con Rambla Catalunya y Avenida Diagonal, ambas en Barcelona; y, por último, Portaferrisa en Barcelona (con 960 €/m2/año).

Por primera vez el informe Main Street Across the World señala una calle europea como la más cara del mundo, Via Montenapoleone en Milán, que ha registrado unas rentas de 20.000 euros por metro cuadrado al año, con un aumento del 11% respecto el mismo período del año anterior. Este año, la segunda posición la ocupa la Quinta Avenida de Nueva York con una unas rentas de 19.537 €/m2/año. Tras un aumento del 13%, la tercera posición la ocupa la famosa New Bond Street, en Londres, con una renta prime de 17.210 €/m2/año, que ha desbancado del podio a la lujosa Tsim Sha de Hong Kong, que cae de la tercera a la cuarta posición a nivel global con unas rentas de 15.697 €/m2/año. El Top 5 lo completa la parisina Champs Elysees (12.519 €/m2/año), que ha aumentado un 10% respecto el mismo periodo del año anterior.