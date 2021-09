Antonio Muñoz: “No soy candidato a la Alcaldía”

Balones fuera. Uno de los aspirantes a suceder a Juan Espadas en la Alcaldía dentro de unas semanas comentó ayer que se encuentra centrado en las tareas del día a día y trabajando en la recuperación de la ciudad. “No soy candidato a la Alcaldía”, dijo tajante Antonio Muñoz.

El socialista comentó que en este momento forma parte de “un gobierno que está trabajando para la recuperación económica de la ciudad”, teniendo en su delegación las competencias, “nada más y nada menos, que de turismo, cultura y urbanismo. Por tanto, no es baladí que diga que estoy centrado en mis tareas del día a día y que eso es lo que tengo únicamente en mi cabeza”, aseveró.

Con el reglamento del Partido Socialista en la mano, el testigo como máxima autoridad municipal lo recogería la primera teniente de alcalde, Sonia Gaya. Eso es algo bastante improbable, ya que es una persona muy cercana a la ex presidenta andaluza Susana Díaz. El siguiente en la lista es Muñoz, del que Juan Espadas dijo a finales de julio que “tiene muchas virtudes, es imaginativo y ha llevado a cabo políticas transformadoras y ambiciosas en sus áreas”.

El sucesor de Espadas deberá ser designado en unas primarias

No quiso dejarse al resto de concejales: “Muñoz no podría hacer las cosas que hace si no fuera porque otros compañeros también hacen bien su tarea. Cuando organiza un evento, Juan Carlos Cabrera garantiza que salga bien en términos de movilidad o seguridad”. Al interrogante de quién asumirá la Alcaldía de Sevilla hay que sumarle si el elegido será o no el candidato en las municipales de 2023. Lo único seguro es que el sucesor deberá ser designado en unas primarias.

Más cercano en el tiempo se encuentra pactar con algún grupo político las cuentas de la ciudad para el año que viene. Para el primer edil socialista se trata de la principal prioridad antes de renunciar al cargo (mantiene que será cuando se anuncien las elecciones) para optar a presidir la Junta de Andalucía. A la misma vez, delegará en los miembros de su gobierno algunas de las responsabilidades que asumió tras tomar posesión en junio de 2019. La idea es recuperar un organigrama bastante parecido con el que gobernó la ciudad los primeros cuatro años. La apuesta del alcalde es un reparto de competencias más distribuidas entre sus concejales al entender que prácticamente se han ejecutado los cambios trascendentales que organizó en distintas áreas del gobierno.