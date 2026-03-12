Caperucita cambia el bosque por el hospital para hablar de corazón

En la entrada principal del Hospital Universitario de Valme, los visitantes se encuentran estos días con una escena poco habitual. Un enorme libro abierto de casi un metro de alto invita a detenerse, leer y, sobre todo, decidir. No es un cuento cualquiera. Es Caperucita. Una aventura del corazón, una historia que transforma el clásico infantil en una herramienta para reflexionar sobre algo muy real como es la salud cardiovascular.

El hospital sevillano se ha sumado así a la conmemoración del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se celebra cada 14 de marzo, con una propuesta que mezcla literatura, ilustración y educación sanitaria. La iniciativa parte de la compañía biotecnológica Amgen y busca concienciar a la ciudadanía sobre los principales factores de riesgo que afectan al corazón.

Presentación de la iniciativa en el vestíbulo principal del Hospital de Valme con la directora gerente, directora médica, jefe del servicio y supervisora de enfermería de Cardiología, escritor y diseñadora gráfica junto a Amgen como entidad impulsora. / M. G.

La historia, sin embargo, nace en Sevilla. La ilustradora Grillante y el periodista y escritor Alberto Saj‑Haleh han reinventado el relato de Caperucita Roja con un formato poco convencional. A través de un libro interactivo de gran tamaño (80 por 60 centímetros) inspirado en las novelas de decisiones múltiples, aquellas en las que el lector elige el rumbo de la historia.

Aquí, la protagonista no sólo atraviesa el bosque. También enfrenta decisiones cotidianas que cualquier adulto reconoce: hacer ejercicio o permanecer sedentaria, cuidar la alimentación o caer en hábitos poco saludables, gestionar el estrés o ignorarlo. Cada elección conduce a un camino distinto y, finalmente, a uno de los cuatro desenlaces posibles.

La metáfora es sencilla y directa. El destino de la protagonista cambia según sus decisiones, del mismo modo que ocurre con la salud del corazón. "Es necesario intensificar la educación sanitaria de la ciudadanía", explica el jefe de Cardiología del hospital, Francisco Javier Molano, quien recuerda que el envejecimiento de la población está incrementando el número y la complejidad de los pacientes con enfermedades cardíacas.

El problema no es menor. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un desafío sanitario de primer orden en España. Constituyen la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Según la World Heart Federation, hasta el 80% de los infartos e ictus podrían prevenirse si se adoptaran hábitos de vida saludables.

De ahí la importancia de iniciativas que acerquen el mensaje de forma clara y atractiva. En este caso, un cuento clásico sirve para hablar de factores de riesgo muy actuales. Desde presión arterial elevada, colesterol, tabaquismo, sedentarismo o una alimentación poco equilibrada.

Para la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, el valor del proyecto reside precisamente en su enfoque participativo. "El libro no sólo hace pedagogía sobre los factores de riesgo cardiovascular, sino que también empodera al lector para tomar sus propias decisiones de salud", afirma.

Durante dos semanas, hasta el 25 de marzo, el gran libro permanecerá abierto en el vestíbulo del hospital, invitando a pacientes, familiares y profesionales a convertirse en protagonistas de la historia. La actividad se enmarca en una acción de alcance nacional que también se desarrolla simultáneamente en centros hospitalarios de Madrid, Toledo, Tenerife, Gerona y Lérida.

Así, entre consultas y pasillos, Caperucita vuelve a recorrer su camino. Pero esta vez el bosque es simbólico y el enemigo no es el lobo. Son los malos hábitos que, silenciosamente, pueden poner en peligro el corazón.