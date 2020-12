Una caravana de coches en rechazo a la ley Celaá

Una caravana de coches ha recorrió este domingo varias calles de Sevilla en protesta por la entrada en vigor de la ley orgánica educativa conocida como ley Celaá, convocados por la plataforma MasPlurales. El recorrido se inició poco antes de las 11:00 de la mañana frente al recinto ferial de Sevilla, con la presencia, entre otros, del secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía, mayoritaria de centros concertados andaluces. En su web oficial, Escuelas Católicas cita que ha hecho saber “a la Delegación del Gobierno en Andalucía que no nos cansaremos, no cejaremos, no decaeremos. Seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo”.

Entre otras acciones, “pediremos a los partidos políticos que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma y solicitaremos la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tan pronto sea posible”.

En el inicio del recorrido se encontraban también la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, el portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital, Beltrán Pérez y la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo (PP).

En un comunicado, la presidenta popular ha asegurado que desde el PP de Sevilla se apoya “el grito de libertad de los padres para decidir la educación que quieren para sus hijos porque no se puede atacar tal y como está haciendo este Gobierno de forma absolutamente frontal a los derechos fundamentales de las familias”.

“Los padres tienen que decidir que educación quieren para sus hijos. Sin embargo, nos están obligando a decidir lo que ellos quieren y es muy duro que un Gobierno ataque todos los derechos y libertades del Estado y el único derecho que nos dejan para decidir sea el de cuándo queremos morir”, ha añadido Virginia Pérez.

Por su parte, el portavoz municipal del PP ha manifestado que “la defensa de la Educación Concertada es una defensa por la libertad de educación, la libertad de decenas de miles de familias sevillanas que quieren tener derecho a poder decidir cuál es la educación más adecuada para sus hijos”.

Pérez ha señalado que “ante el bloqueo” por parte del PSOE y Podemos a las dos propuestas presentadas por el PP en el pleno de noviembre y diciembre en defensa de la educación concertada y libertad de enseñanza, la formación seguirá llevando a cabo en las administraciones, instituciones y ayuntamientos “todas las acciones necesarias en defensa de la libertad de educación, la enseñanza concertada y educación especial”.