Carmen Tena relevará a Silvia Pozo en el gobierno de Sanz tras su marcha a la delegación de Salud

La concejal de Deporte y Promoción de la Salud en el Ayuntamiento de Sevilla y décima teniente de alcalde, Silvia Pozo, deja el Gobierno local para ocupar el puesto de delegada territorial de Salud, tras la aprobación de su nombramiento, este miércoles, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Presidenta de la Junta Municipal del distrito Macarena hasta hoy, relevará en el cargo a Manuel Molina; ello, en un contexto marcado por la crisis del cribado de cáncer de mama, que también provocó el cese de la consejera Rocío Hernández.

Carmen María Tena Aguilar, siguiente en la lista de candidatos del PP con la que esta formación política concurrió a los comicios de mayo de 2023, asumiría las competencias de Pozo, en principio, si bien ella tiene la opción de renunciar.

Graduada en Enfermería y Máster en Dirección y Gestión Sanitaria por la universidad CEU, y Máster de Gestión Sanitaria en Enfermedades Crónicas por la Universidad de Valencia, Pozo sustituirá en el cargo a quien también fue gerente del Hospital Virgen del Rocío.

Pozo cuenta con experiencia profesional en este ámbito sanitario, ya que ha sido enfermera UCI del Hospital Virgen Macarena y como profesora asociada en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla.

Sería la segunda remodelación del equipo de gobierno, dado que Minerva Salas, anterior concejala de Cultura y Deportes, portavoz y número dos, como primera teniente, pasaba a tener responsabilidad en Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos. Del área de Cultura se ocupa Angie Moreno, que fusionaba así este ámbito con el de Turismo, y Deportes caía en manos de del Pozo.