Carmen Vargas se impone en Reina Mercedes y José Luis Gutiérrez en las escuelas técnicas

El análisis de los resultados de las elecciones del pasado jueves en la Universidad de Sevilla (US) aporta datos interesantes sobre los distintos apoyos recibidos por los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta del 10 de noviembre -Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez-, así como de la tercera aspirante, Ana López, que se ha quedado a pocos votos de dar el sorpasso al decano de Odontología. Vargas se impuso en el campus de Reina Mercedes, donde la mayoría de los centros respaldaron su proyecto para los próximos seis años, mientras que Gutiérrez tuvo su principal granero de votos en las escuelas técnicas. Información importante de cara a la próxima jornada electoral, donde se decidirá quién de los dos dirigirá la Hispalense hasta 2031.

Carmen Vargas triunfó en diez centros. Destacan los que se concentran en Reina Mercedes. Especial mención requiere la Facultad de Farmacia, donde se licenció la que ha sido hasta hace pocos meses vicerrectora de Internacionalización. Se puede decir, sin caer en la exageración, que arrasó, sobre todo entre el personal docente e investigador permanente, el sector que la ha aupado a la primera posición en estos comicios que han recuperado el sufragio universal ponderado. Fue en este centro donde comenzó su campaña electoral el 8 de octubre. Y lo hizo a lo grande, en un acto que dejó pequeño el salón de ceremonias. Una puesta de largo donde concretó varias de sus medidas estrella y en la que se comprobó que buena parte de su equipo procede del que acaba ahora mandato, al frente del cual ha estado Miguel Ángel Castro.

Precisamente la Facultad de Farmacia constituye una de las asignaturas que deja pendiente el gobierno de Castro, pues no se ha podido realizar la anhelada mejora de sus instalaciones. Vargas ha prometido que será uno de los proyectos a llevar a cabo en cuanto las circunstancias lo permitan en el próximo sexenio.

También en Medicina

Junto a Farmacia, dentro de Reina Mercedes, Vargas ha sido la primera en número de votos en Biología, Física, Matemáticas y Química. La rama de ciencas ha apostado por ella. Fuera de este campo, ha recibido el apoyo de facultades clave, como Medicina, cuyas instalaciones llevan también pendiente de una importante transformación desde hace años. Una titulación sanitaria que se enfrenta a la competencia de las universidades privadas Loyola y CEU Fernando III. Otros centros donde se ha convertido en primera opción han sido Bellas Artes, Filosofía y Agronómica.

El segundo candidato en número de votos, José Luis Gutiérrez, ha sido el más votado en la mayoría de las grandes escuelas técnicas: Politécnica, Informática e Ingeniería. En el caso de esta última se ha impuesto con bastante ventaja al ex vicerrector y candidato Felipe Rosa, que ha quedado como cuarta opción en dicho centro, del que procede. Hay que anotar también dos facultades que han resultado fundamentales para que Gutiérrez pase a la segunda vuelta. Una es, obviamente, Odontología, donde ejerce de decano y en la que ha arrasado, sin dejar prácticamente margen a los otros aspirantes. Fue aquí donde surgieron una de las primeras denuncias de la campaña en cuanto al voto anticipado.

La otra facultad que debe señalarse es Ciencias Económicas y Empresariales, ya que su decano, Antonio Navarro, ha ejercido de principal impulsor de esta candidatura. Incluso se especula que cuando a Gutiérrez le llegue la edad de jubilación dentro de tres años, sea el que lo suceda al frente del Rectorado. En Empresariales debe atenderse, de igual modo, a otra aspirante que se licenció en esta facultad, Ángeles Gallego, que ha resultado la tercera opción en el centro de Ramón y Cajal. Otras facultades que se han decantado por Gutiérrez son las de Educación, Filología y Turismo.

Los centros administrativos

La ex vicerrectora de Bienestar Social, Ana López, ha quedado la tercera en número de votos. No pasa a la segunda vuelta por un mínimo número de papeletas. Incluso ha sido primera en opción en nueve centros, frente a los ocho de Gutiérrez, pero el número de votos en estos es menor que el del decano de Odontología. Su principal apoyo procede del personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS), de ahí que haya triunfado en sedes universitarias con función administrativa, como el Rectorado, el Centro Internacional o el Pabellón de México. A ellos se suman facultades de peso en la US, como Arquitectura y Enfermería, a las que se añaden Edificación, Psicología (centro del que procede) y Comunicación, donde la candidata Pastora Moreno (catedrática de Periodismo) ocupa el tercer puesto tras recibir un contundente apoyo estudiantil.

Fuera de esta tripleta, el único candidato que ha liderado, en cuanto a votos, un centro es Alfonso Castro, la opción con más respaldo en Derecho, facultad de la que fue decano hasta hace dos años. Pese a quedar en penúltimo lugar en el recuento general, puede al menos defender que es profeta en su tierra, gracias al respaldo del alumnado.