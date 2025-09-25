Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025: estas son las líneas de Tussam afectadas y los cambios en sus recorridos

Sevilla celebrará la 37 edición de la Carrera Ncoturna del Guadalquivir este viernes 26 de septiembre a las 22:00 horas. Esta cita, uno de los acontecimientos deportivos más asentados en el calendario local, batirá este año su récord de participantes tras agotar los 25.000 dorsales disponibles.

La carrera, con salida y meta en la Glorieta de Buenos Aires, tendrá un recorrido circular de 8,5 kilómetros por la almendra del Casco Antiguo y pasará por algunos puntos emblemáticos como la Torre del Oro. En este sentido, el Ayuntamiento ha activado un plan especial de movilidad que implicará cortes y desvíos en las principales avenidas afectadas, así como cambios en el itinerario de los autobuses de varias líneas de Tussam.

Recorrido Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025 / Departamento de Infografía

Cambio en los itinerarios de Tussam por la Nocturna del Guadalquivir

La empresa municipal de transporte urbano ha detallado cuáles son las líneas que se verán afectadas durante el transcurso de la carrera este viernes 26 de septiembre:

Las líneas 3, 6, 34, CJ y A6 tendrán desvíos en la zona del Paseo Delicias-La Palmera desde las 15:30 horas hasta la finalización del servicio.

tendrán desvíos en la zona del Paseo Delicias-La Palmera desde las 15:30 horas hasta la finalización del servicio. Las líneas 5, 21, 37 y EA establecerán sus paradas terminales en Prado de San Sebastián. La línea 37 lo hará a partir de las 15:00 horas y las líneas 5, 21 y EA desde las 20:30 horas aproximadamente, con estas limitaciones hasta la finalización de la carrera.

establecerán sus paradas terminales en Prado de San Sebastián. La línea 37 lo hará a partir de las 15:00 horas y las líneas 5, 21 y EA desde las 20:30 horas aproximadamente, con estas limitaciones hasta la finalización de la carrera. Las líneas radiales con terminal en Plaza del Duque, Ponce de León o Reyes Católicos-San Pablo harán desvíos en su recorrido a partir de 21:15 aproximadamente. Asimismo, estas líneas establecerán sus paradas terminales en el exterior de la Ronda Histórica mientras dure la carrera: Doctor Leal Castaños (línea 13), Arroyo (líneas 10, 11, 12, 15, 16 y 20), Amador de los Ríos (líneas 24 y 27), José Laguillo (línea 32), Plaza de Cuba (líneas 40 y 41) y Puerta Triana (línea 43).

con terminal en Plaza del Duque, Ponce de León o Reyes Católicos-San Pablo harán desvíos en su recorrido a partir de 21:15 aproximadamente. Asimismo, estas líneas establecerán sus paradas terminales en el exterior de la Ronda Histórica mientras dure la carrera: Doctor Leal Castaños (línea 13), Arroyo (líneas 10, 11, 12, 15, 16 y 20), Amador de los Ríos (líneas 24 y 27), José Laguillo (línea 32), Plaza de Cuba (líneas 40 y 41) y Puerta Triana (línea 43). Las líneas 14, C3, C4 suspenderán su servicio desde las 21:15 aproximadamente hasta fin del evento

suspenderán su servicio desde las 21:15 aproximadamente hasta fin del evento La línea T1 (Metrocentro) realizará recorrido limitado entre Prado San Sebastián y Luis de Morales desde las 21.15 horas aproximadamente hasta fin del evento.

(Metrocentro) realizará recorrido limitado entre Prado San Sebastián y Luis de Morales desde las 21.15 horas aproximadamente hasta fin del evento. Las líneas transversales 1, 2, 3, 5, 6 y circulares C1 y C2, tendrán diferentes desvíos de recorridos desde las 21:15 horas hasta el final del evento.

Cortes de tráfico durante la Nocturna del Guadalquivir

La Policía Local desplegará un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante la Carrera Nocturna del Guadalquivir. El primer corte de tráfico en el Paseo de las Delicias se realizará a partir de las 22:00 horas de este jueves 25 hasta las 5:00 horas del viernes 26, con motivo del montaje de la zona de salida-meta entre la Glorieta de Buenos Aires y la Glorieta de México.

Los cortes se intensifican a partir del viernes 26 a las 15:30 horas, cuando el Paseo de las Delicias quedará cortada totalmente entre la Glorieta de los Marineros y Cardenal Bueno Monreal hasta las 5:00 horas del sábado 27.

A partir de las 21:15 horas, comenzarán los cortes de tráfico en todo el circuito y el desalojo de vehículos. Durante el desarrollo de la prueba, entre las 22:00 y las 00:00 horas, se habilitarán desvíos en puntos estratégicos como las calles Alfonso XII o Julio César.