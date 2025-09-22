Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025: recorrido, recogida de dorsales y todo sobre la noche sevillana más atlética

Sevilla acoge este viernes 26 de septiembre la Carrera Nocturna del Guadalquivir, con récord de participantes para esta edición. El Ayuntamiento ha confirmado que se han agotado los 25.000 dorsales disponibles, algo que nunca había ocurrido, y que demuestra el asentamiento de esta cita deportiva que cumple en 2025 su 37 edición.

La carrera comienza este viernes a las 22:00 horas en la Glorieta de Buenos Aires. Desde este punto, los participantes realizarán un recorrido circular de 8,5 kilómetros por la almendra del Casco Antiguo. “Sevilla es una capital mundial para albergar grandes eventos deportivos, como demuestra el éxito de esta edición de la Nocturna, la más multitudinaria de Europa”, ha destacado el alcalde José Luis Sanz. A continuación, te detallamos todo lo que debes saber sobre la noche más atlética del año.

Más de 8 kilómetros alrededor del Casco Antiguo

Recorrido Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025 / Departamento de Infografía

La Carrera Nocturna del Guadalquivir arranca el 26 de septiembre a las 22:00 horas de la Glorieta de Buenos Aires, si bien los corredores podrán acceder a esta zona a partir de las 21:00 horas.

Los participantes recorrerán el Paseo de las Delicias en dirección norte hacia el Paseo de Colón, donde dejarán atrás la Torre del Oro, la Real Maestranza o el puente de Triana. A continuación, seguirán bordeando el Casco Antiguo por las calles Arjona y Torneo, hasta tomar la calle Resolana en la Glorieta Duquesa Cayetana de Alba.

Los corredores pasarán por el Parlamento de Andalucía para volver al sur por Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora y Recaredo. Después seguirán por la Avenida de Menéndez Pelayo, la Plaza Juan de Austria y la Glorieta de San Diego, en un recorrido paralelo al Real Alcázar o los Jardines del Prado de San Sebastián.

El último tramo discurrirá por la Avenida de María Luisa, para tomar de nuevo la Glorieta de los Marineros en el Paseo de las Delicias y correr hasta la línea de meta en la Glorieta de Buenos Aires.

El avituallamiento líquido se entregará a los corredores que entren en línea de meta y en las zonas habilitadas a tal efecto. También habrá un punto aproximadamente en la mitad del recorrido.

Si participas en la carrera, ten en cuenta...

La ciudad ya está volcada de lleno con uno de sus eventos deportivos más esperados. Desde este sábado se celebra la Feria del Corredor en el Espacio Lobby de Torre Sevilla, donde los participantes podrán recoger sus dorsales y bolsas de carrera en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas, salvo el domingo que será hasta las 16:00 horas. En caso de pérdida o deterioro del dorsal, podrá solicitarse uno nuevo, con un coste de 1,50 euros.

Para esta edición se dispondrán de dos cajones de salida, uno para los deportistas de élite, cuyas marcas a tener en cuenta serán aquellas logradas en otras carreras de 2023, 2024 o 2025 —siempre y cuando sean marcas homologadas, es decir aquellas que hayan obtenido el certificado de homologación de la RFEA—, y otro para el resto de participantes.

Cortes al tráfico y autobuses afectados

La celebración de esta carrera supone asimismo un desafío logístico. A falta de que se confirmen los cortes al tráfico, se prevé que el operativo especial se extienda desde primera hora de la tarde del viernes hasta altas horas de la madrugada del domingo, cuando finalice el desmontaje. Las calles más afectadas serán el Paseo de las Delicias o la Avenida de la Palmera, por su proximidad a la línea de salida y de meta.

En este sentido, las líneas radiales de Tussam también se verán trastocadas.