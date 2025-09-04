Guía de la Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025: inscripciones, dorsales, precios y recorrido

Sevilla ya cuenta los días para uno de los eventos deportivos más esperados del año. El próximo viernes 26 de septiembre a las 22:00 horas se celebrará la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, una cita consolidada que este 2025 cumple su 37 edición.

El Instituto Municipal de Deportes permitirá la participación de hasta 25.000 corredores, siendo 23.000 la cifra más alta alcanzada hasta el momento. El plazo de inscripciones estará abierto hasta las 13:00 horas del 26 de septiembre, o bien hasta agotar los dorsales disponibles.

La carrera comenzará este año en la Glorieta de Buenos Aires y desde ahí emprenderá un recorrido circular de 8,5 kilómetros por la almendra del Casco Antiguo. A continuación, te contamos cómo puedes inscribirte y todo lo que debes saber sobre esta competición.

Inscripción y recogida de dorsales

Las inscripciones individuales solo podrán realizarse de forma online a través del enlace habilitado en la web del IMD. El pago deberá efectuarse mediante tarjeta bancaria o Bizum.

Por su parte, los representantes de las entidades que deseen inscribir a sus asociados en la Carrera Noturna —que optarán al premio para el colectivo con mayor número de atletas inscritos— podrán hacerlo a través de la aplicación informática hasta el 22 de septiembre. Los usuarios del año 2024 se mantendrán activos.

El reparto de dorsales y bolsas de la carrera tendrá lugar del 20 al 26 de septiembre en la Feria del Corredor, que se celebrará en el Espacio Lobby de Torre Sevilla en horario de 11:00 a 21:00 horas, salvo el domingo que será hasta las 16:00 horas. En caso de pérdida o deterioro del dorsal, podrá solicitarse uno nuevo, con un coste de 1,50 euros.

Precios de inscripción en la Nocturna del Guadalquivir

Los precios de la inscripción son los siguientes:

Ordinaria: 5,50 €

Personas con discapacidad (≥ 33%): 3,00 €

Personas desde 65 años: 4,00 €

Residentes en el municipio de Sevilla, en situación de especial dificultad económica: 4,00 €

Nacidos en los años 2008, 2009 y 2010: gratis

Abonados IMD: 10% de descuento

Deportistas participantes en el Programa Deportistas con Talento: gratis

Los colectivos con tarifa reducida deberán presentar en el momento de recoger los dorsales el certificado de discapacidad o tarjeta acreditativa de discapacidad, DNI o certificado emitido por el Servicio Andaluz de Empleo sobre la situación administrativa del solicitante como demandante de empleo con una antigüedad de seis meses, según el caso.

Recorrido de la carrera

El acceso a la zona de salida podrá realizarse a partir de las 21:00 horas. La Carrera Nocturna del Guadalquivir comenzará a las 22:00 horas en la Glorieta de Buenos Aires y recorrerá los siguientes puntos:

Paseo de las Delicias

Glorieta de los Marineros

Paseo de las Delicias

Paseo Cristóbal Colón

Arjona

Torneo

Glorieta Duquesa de Alba

Resolana

Parlamento de Andalucía

Muñoz León

Ronda de Capuchinos

María Auxiliadora

Recaredo

Menéndez y Pelayo

Plaza Juan de Austria

Avda. El Cid

Glorieta de San Diego

Avda. de María Luisa

Glorieta Marineros

Paseo de las Delicias

Meta: Glorieta de Buenos Aires

El avituallamiento líquido se entregará a los corredores que entren en línea de meta y en las zonas habilitadas a tal efecto. También habrá un punto aproximadamente en la mitad del recorrido.