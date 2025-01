Celebrada una nueva edición de Attendis University Summit '25

Los alumnos de las 20 sedes de Attendis en Andalucía y Extremadura han participado, una año más, en el Attendis University Summit '25 que se celebra con la finalidad de ayudar a los alumnos de 2º Bachillerato a elegir su futuro universitario y formativo. El objetivo que persigue el evento es facilitar el contacto de los alumnos con universidades, escuelas de negocios e instituciones de formación superior, y aportarles una visión integral de la etapa más inmediata que les depara su futuro.

Sandra Pérez Jiménez, directora general de Attendis, ha inaugurado el evento. Por su parte, el artista Guillermo Esteban Estenez, ha sido el encargado de presentar y moderar el acto. Además ha contado con la intervención, como conferenciante, de José Luis de Augusto piloto sobreviviente del accidente, en 2015, de una Airbus A400 M, que fue el invitado estrella de esta edición. Este hombre tiene una lesión medular consecuencia de este siniestro en el que el que cuatro personas perdieron la vida. A partir de ahí todo han sido proezas.De hecho, es el primer piloto e instructor de paraplejia en España.

En 2018 recibió la Medalla de Andalucía. Además, es un aćerrimo defensor de los derechos de las personas con discapacidad y lucha diariamente por darles voz. Según José Luis de Augusto, "el reto es demostrar que la apuesta por la diversidad es rentable". Actualmente, colabora con AstroAccess -ONG norteamericana apoyada por NASA, SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic-, siendo, en su día, el único candidato español que participó en el programa aeroespacial estadounidense para enviar al espacio a personas con discapacidad. También ha creado la fundación Newings, que junto a la ONG Sillas Voladoras, trabajan para que las personas con discapacidad puedan sentir la sensación de volar y, por qué no, optar a sacarse la licencia de piloto. “Lo primero que me dije cuando desperté en la UCI fue: José Luis, eres súper afortunado por estar vivo. No desaproveches esta segunda oportunidad que te han dado”, afirmó. La conferencia fue patrocinada por K-tuin, Occident, Casals y Theresia.

Montecalpe ha sido el ganador del Concurso Attendis Microtalks

Como en ediciones anteriores, el evento acogió la final del concurso de MicroTalks. Uno de los ejes centrales del Summit es realizar un foro de diálogo para que los participantes puedan exponer sus puntos de vista y establecer planes de acción sobre diversos aspectos que afectan al desarrollo de nuestras ciudades: educación; consumo; trabajo y ocupación; ocio y cultura; transporte; energía, sostenibilidad y gestión urbana; salud, bienestar y deporte; producción y creatividad; turismo; y conciencia social. Con este objetivo se convocó el Concurso Attendis MicroTalks, en el que han participado los alumnos de 2º de Bachillerato de los colegios Attendis, durante el primer trimestre del curso.

Los colegios que llegaron a la final fueron: Grazalema con su ponencia “Cádiz 360º: pa’ que te enteres”; Montecalpe con “Algeciras Connect: centro de innovación y empleabilidad digital” y Sierra Blanca con “Mi pueblo”.

La final fue muy reñida debido al gran nivel mostrado por los alumnos. Finalmente, el ganador fue el equipo integrado por Carlos Sánchez, Álvaro Alves, Hugo García y Germán González, de la sede Montecalpe del colegio Puertoblanco-Montecalpe de Algeciras.

Los cuatro jueces invitados fueron: Rocío Reina: directiva y profesora de Política de Empresa y Sostenibilidad en San Telmo Business School; Diego García Cabello, periodista, consultor de comunicación y director del programa Andalucía Capital en Onda Cero Andalucía; Antonio Olivero, director comercial del Diario de Sevilla y gerente comercial del área de educación del Grupo Joly y Maite Navarro, directora General del grupo Theresia.

Este año, el premio, como en ocasiones anteriores, también será solidario. El equipo ganador donará 500 euros a la ONG o Fundación que escojan sus miembros.

Becas Attendis

A continuación tuvo lugar la imposición de las becas Attendis a los delegados de las clases de 2º de Bachillerato de las 20 sedes. En palabras de la directora general, Sandra Beatriz Pérez: “Queremos que esta beca os recuerde que a las metas se llega poniendo pasión, empeño y perseverancia.Y que no habéis llegado solos hasta aquí, ni estaréis solos en el porvenir”.

Un lugar de encuentro

Uno de los objetivos principales del Attendis University Summit es servir de lugar de encuentro entre los alumnos y su futuro universitario. Para ello, el trato directo a través de los stands de las distintas universidades les brindó la oportunidad de informarse sobre sus distintas opciones y aclarar cualquier duda.

Attendis University Summit ‘25 contó con la presencia de Universidad de Navarra, Instituto de Estudios Bursátiles, Les Roches, Las Fuerzas Armadas, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, Universidad Europea de Madrid, Universidad Loyola, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Villanueva, ESIC Business&Marketing School, Antonio de Nebrija, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad CEU San Pablo, Centro de Estudios Garrigues, EU Business School, San Telmo Business School, Universidad de Gibraltar, Schiller University, Universidad Camilo José Cela, Cunef, Keysports, UDIT, ESIC y varios colegios mayores.

Además de las Universidades y entidades participantes, Attendis quiere agradecer especialmente la colaboración y el compromiso de todos los patrocinadores del evento: Theresia, Cambridge, Casals, K-Tuin, Occident.

Attendis es el mayor grupo educativo del sur de España. Cuenta con más de 10.000 alumnos y más de 1.000 empleados. A lo largo de sus 50 años de historia se han graduado en sus aulas más de 25.000 alumnos.

Attendis es pedagogía de alto rendimiento en competencias y valores para la vida. La aspiración de los colegios Attendis es proporcionar a sus alumnos, a través de una pedagogía personalizada, las competencias y valores necesarios para desenvolverse en un mundo global y comprometerse con la mejora de su entorno.