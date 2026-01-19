El Centro de Transfusión de Sevilla pide donaciones de sangre para los heridos en el accidente de Adamuz: estos son todos los puntos y horarios

Tras el trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha causado la muerte de al menos 39 personas, las autoridades sanitarias han hecho un llamamiento urgente a la donación de sangre para atender a los afectados. Por el momento, se estima que la cifra de heridos asciende a más de 120, mientras que 75 ya han recibido el alta.

Ante esta situación, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTS) de Sevilla ha establecido diferentes puntos de donación a lo largo de la provincia. Los servicios de emergencias y los centros hospitalarios, sobre todo el Reina Sofía en Córdoba, continúan trabajando intensamente para atender a los heridos, al tiempo que se evalúa de manera continua el estado de los pacientes ingresados.

Puntos fijos para donar sangre en Sevilla

"Se necesita sangre para el accidente de Adamuz", escribe el centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en sus redes sociales. "Hemos reforzado el equipo sanitario en nuestra sede de la Avenida Manuel Siurot y habilitaremos la biblioteca en caso de afluencia masiva". Así, a través de X, el CTS informa sobre los diferentes puntos de atención activos para la causa.

La disponibilidad de reservas de sangre es clave en este tipo de situaciones; especialmente, para afrontar intervenciones quirúrgicas urgentes o tratamientos críticos durante los próximos días. Por lo tanto, se establecen en primera instancia dos puntos y horarios fijos en la capital hispalense, ambos con aparcamiento gratuito:

Avenida Manuel Siurot : Lunes a viernes, de 08:00 a 21:00 horas; y sábados, de 09:00 a 14:00 horas.

: Lunes a viernes, de 08:00 a 21:00 horas; y sábados, de 09:00 a 14:00 horas. Hospital Macarena: Lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

¿Dónde se puede donar sangre en la provincia de Sevilla?

Lunes 19 de enero

San Juan de Aznalfarache: Delegación Asuntos Sociales. 17:00 - 21:00 horas.

Sevilla: Parroquia de San Sebastián. 17:00 - 21:00 horas.

Sevilla: Edificio administrativo Los Bermejales. 09:00 - 13:30 horas.

Martes 20 de enero

Sanlúcar la Mayor: CEIP San Eustaquio. 16:30 - 21:00 horas.

Burguillos: AGQ Labs. 10:00 - 13:30 horas.

Sevilla: Parroquia de San Sebastián. 16:00 - 20:00 horas.

Sevilla: Centro de formación CESUR (Isla Cartuja). 09:00 - 13:30 horas.

Miércoles 21 de enero

Dos Hermanas: Hermandad de la Oración en el Huerto. 17:00 - 21:00 horas.

Sevilla: Centro de formación CESUR (estadio olímpico). 09:00 - 13:30 horas.

Sevilla: IES Torreblanca. 09:00 - 13:30 horas.

Sevilla: IES Virgen de los Reyes. 09:00 - 13:30 horas.

Jueves 22 de enero

Coria del Río: Centro de mayores Huerta Rita. 17:00 - 21:00 horas.

Alcalá del Río: Hermandad de Vera Cruz. 17:00 - 21:00 horas.

Alanís: Consultorio médico. 18:00 - 21:00 horas.

Los Corrales: Casa de la Cultura. 17:30 - 21:00 horas.

Viernes 23 de enero