¿Qué centros comerciales abren el Día de Andalucía en Sevilla?

El puente de Andalucía está a la vuelta de la esquina y, con él, las ganas de hacer planes especiales para disfrutarlo. Sin duda alguna, se trata de una ocasión perfecta en la que podremos relajarnos, descansar y realizar pequeñas escapadas de fin de semana. Así, ya sea que nos quedemos en Sevilla o vayamos de visita a la ciudad, las áreas de ocio y restauración estarán abiertas en muchos centros comerciales de la capital durante el Día de Andalucía.

Eso sí, no ocurrirá lo mismo con las tiendas de moda. Es el caso de los grandes almacenes de El Corte Inglés, que no abrirán sus puertas en ninguno de sus establecimientos: Nervión, Sevilla Este y tampoco el que se encuentra en la Plaza del Duque de la Victoria. Hablamos, además, de una cadena caracterizada por abrir numerosos festivos al año. La relevancia de esta efeméride en toda la región lleva a que se considere un día de no apertura.

La misma estela seguirán también el centro comercial Lagoh, el Nervión Plaza, Los Arcos, Torre Sevilla o Metromar. Como podemos observar en sus respectivas páginas web, cualquiera de ellos establece el 28 de febrero como uno de los pocos festivos anuales en los que permanecerán cerrados.

Apertura en zonas de ocio y restauración

No obstante, las zonas de ocio y restauración sí estarán abiertas en muchos de ellos. Es el caso, por ejemplo, del centro comercial Lagoh. Según podemos ver en su página web, este espacio abre los viernes, los sábados y las vísperas de festivo de 12:00 a 01:00 horas, así como también de domingo a jueves en horario de 12:00 a 00:00 horas.

Por su parte, el centro comercial Los Arcos abre la zona destina a restaurantes y los cines durante todos los días del año, de 12:00 a 00:00 horas. En la misma línea, el Torre Sevilla también permitirá el acceso al espacio de restauración, aunque “los horarios estarán sujetos a las condiciones y servicios ofrecidos por cada restaurante”. En cualquier caso, el horario general será de 10:00 a 00:30 horas el 28 de febrero.

Finalmente, la zona de restauración del centro comercial Nervión Plaza estará abierta de 09:00 a 01:00 horas; el supermercado de 09:00 a 22:00 horas y las taquillas de cine de 11:30 a 12:30 y de 15:30 a 23:00 horas. De igual forma, su página web indica que el parking abre los 365 días del año.

Centros comerciales abiertos el 28 de febrero en Sevilla

Por lo tanto, podemos ver a continuación algunos de los horarios de apertura previstos para las zonas de ocio y restauración en algunos restaurantes de Sevilla y su provincia: