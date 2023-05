La falta de personal mantiene cerrada la unidad de salud mental para adolescentes del Muñoz Cariñanos

Está llamada a convertirse en la primera unidad de hospitalización de Salud Mental exclusivamente para adolescentes de 14 a 18 años en Andalucía, sin embargo, su puesta en marcha sigue en el aire. El Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, como ha sido rebautizado el antiguo Hospital Militar, no acaba de echar a rodar. Tras su inauguración al completo el pasado 20 de marzo, las "carencias" sobrevuelan a este histórico centro sanitario, que no funciona como hospital independiente, sino vinculado al Hospital Virgen del Rocío, como denuncian sindicatos y partidos políticos en la oposición.

El motivo por el que el centro vuelve a ocupar titulares no es nuevo y ya se ha denunciado en otras ocasiones en relación a otros servicios: la falta de personal. En este caso concreto, de psiquiatras. Y, más específicamente, especializados en la salud mental juvenil. La voz de alarma la ha dado este lunes el Sindicato Médico de Sevilla (SMS).

"Tenemos que lamentar que la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría para niños y adolescentes de este último siga cerrada por falta de personal", ha dicho el presidente de la principal central sindical entre los galenos sevillanos, Rafael Ojeda. Una circunstancia que ha sido confirmada a este periódico por fuentes cercanas a la dirección del Hospital Virgen del Rocío, del que depende el Muñoz Cariñanos. "Esta previsto que se pusiera en marcha este mes de mayo, pero de momento no tenemos fecha porque, lamentándolo mucho, no se encuentran efectivos especializados suficientes", indican. "Está siendo muy complicado porque no hay profesionales", añaden.

La unidad de hospitalización de Salud Mental exclusivamente para adolescentes en el centro sevillano es una de las grandes apuestas del Gobierno de Juanma Moreno, dentro de su plan de recuperación de un hospital que llevaba más de 15 años abandonado. Sin embargo, el sindicato lamenta que, pese a que el presidente reinauguró el hospital "al completo" el pasado 20 de marzo, la unidad sigue cerrada. Es más, apuntan desde el SMS, que los pacientes de entre 14 y 18 años, que contaban con una unidad específica de hospitalización en el Hospital de la Mujer, han tenido que ser reubicados dado que la misma ha sido cerrada por obras.

"Aunque estaba previsto trasladar a estos pacientes al Hospital Muñoz Cariñanos, la falta de personal lo ha impedido", apostillan. Como consecuencia, denuncia Ojeda, "los pacientes han sido ingresados en otras áreas de hospitalización que no están óptimamente acondicionadas para la asistencia de estos pacientes". Concretamente, según el Sindicato Médico de Sevilla, "los niños hasta 13 años están ingresados en el Hospital Infantil y los mayores, hasta 17 años, en el Hospital de San Lázaro".

Las fuentes oficiales consultadas confirman que los menores están siendo atendidos en la unidad de adultos del Virgen del Rocío y garantizan la atención "de todos los adolescentes que necesiten ser ingresados por problemas de salud mental", circunstancia que, en estos momentos, afectaría a tres pacientes.

Las "carencias" del nuevo hospital

No es la primera vez que el Sindicato Médico de Sevilla denuncia las "carencias" de este nuevo hospital en Sevilla. El pasado 29 de marzo, y argumentando el mismo motivo, la falta de personal, el SMS ya denunció el cierre de tres salas de endoscopia digestiva del Hospital Virgen del Rocío para poder abrirlas en el Muñoz Cariñanos. "Inaugurar un hospital a bombo y platillo, pero al mismo tiempo impedir su pleno funcionamiento por falta de recursos es una forma de engañar a la población. En esta ocasión, la víctima de esta actuación de la Junta es un sector particularmente vulnerable de la población", afirma Rafael Ojeda, que insiste en exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que dote al nuevo hospital de autonomía organizativa y de una plantilla completa e independiente de Virgen del Rocío. "De otro modo, la Junta estará incumpliendo su promesa de que este centro supondría una mejora de la asistencia hospitalaria para la población de Sevilla", concluye.

Entretanto, no son pocas las voces que coinciden en acusar al presidente andaluz de haber utilizado el Hospital Militar como arma electoral en Sevilla, dadas sus cuatro visitas en tres años con la excusa de su reinauguración. Lo hizo en febrero de 2021, febrero de 2022, abril de 2022 y marzo de 2023, cuando se vendió su apertura definitiva, aunque, en vistas de los acontecimientos, no su funcionamiento total, como apuntó en el pleno del parlamento el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Tras 15 años cerrado, el antiguo Hospital Militar reabrió tres plantas en 2021 como centro de emergencia Covid y, un año después, se sumaron otros tres niveles que incluían una unidad de alta dependencia para lesionados medulares. En ambos actos estuvo presente Moreno, como también en el tercero, que tuvo lugar en abril de 2022 con la inauguración del bloque quirúrgico, no exento de polémica, dado que, pese al anuncio, no estuvieron operativos hasta casi un año después, el pasado mes de febrero, cuando se incluyeron los primeros pacientes, tras diez meses cerrados por problemas de seguridad del sistema eléctrico, como aseguró a este medio la Consejería de Salud. La última vez que Moreno visitó el hospital fue el 20 de marzo, en un acto rodeado de médicos y amenizado por Los del Río y su Macarena.