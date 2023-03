El SAS cierra tres salas de endoscopia del Virgen del Rocío para abrirlas en el Muñoz Cariñanos

Lo anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace apenas diez días en su inauguración. El Hospital Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar, dotaría a Sevilla y a los sevillanos de cinco nuevas salas de endoscopia para combatir la lista de espera. No obstante, según ha denunciado este miércoles el Sindicato Médico de Sevilla (SMS), este anuncio habría quedado en papel mojado.

El presidente de la principal central sindical entre los médicos sevillanos, Rafael Ojeda, indica de que tres de esas nuevas salas se han puesto en funcionamiento esta semana, pero asegura que es "a costa de sacrificar" el funcionamiento de otras tres en el Hospital General Virgen del Rocío y el "traslado" de sus profesionales de un centro a otro. Es decir, de momento, los recursos serían los mismos pese al refuerzo anunciado por el Gobierno andaluz. "No se van a atender más pacientes, sino que, simplemente, se van a atender en un lugar diferente", afirma contundente Ojeda.

Para el Sindicato Médico de Sevilla la base del problema está en la "falta de personal" y "la ausencia de una plantilla propia" en el nuevo hospital. No es la primera vez que organizaciones sindicales advierten de esa problemática en el nuevo centro, que funciona como hospital adscrito al Virgen del Rocío, cuyos profesionales comparte espacios según las necesidades.

"El SAS parece tener prisa por anunciar la puesta en marcha del nuevo hospital, pero si esto se hace en este contexto de grave falta de recursos simplemente está engañando a la población y faltando al respeto a los pacientes", asegura al respecto Ojeda.

Según la denuncia del SMS, el plan previsto por el SAS sería cerrar cada día entre dos y tres salas de endoscopia digestiva en el Hospital General, dependiendo de que sea necesario realizar endoscopias en la sala de radiología, junto con otras dos salas, de las cinco totales, que permanecerán cerradas a diario en el Hospital Muñoz Cariñanos. La razón, según esgrimen desde el sindicato, no se debe a la necesidad de realizar obras de mejora, "que no estaría previsto iniciar a corto plazo", apuntan, "sino a que no se contrata a más profesionales". "Resulta indignante que la Dirección de Virgen del Rocío no realice las contrataciones necesarias para poner en funcionamiento estas salas a pesar de que cada día asistimos a anuncios grandilocuentes por parte de la Junta sobre contrataciones masivas en el SAS", añade Ojeda.

Esta situación ha sido matizada por la dirección gerencia del Hospital Virgen del Rocío, de la que depende el Muñoz Cariñanos. Las fuentes oficiales consultadas por este periódico aclaran que "ninguna medida tomada hasta ahora es definitiva" y que la maniobra denunciada por el Sindicato Médico de Sevilla "es temporal" dentro del contexto de reestructuración interna de la apertura del nuevo servicio".

"La apertura de cualquier centro o nuevas instalaciones conlleva una reestructuración interna del servicio, proceso en el que actualmente se encuentra la unidad de Aparato Digestivo del Hospital Virgen del Rocío. La Dirección del Hospital agradece, por todo, el esfuerzo que están haciendo los profesionales de todas las categorías para ello", destacan desde el hospital.

Más allá de los nuevos espacios, las mismas fuentes destacan que esta reorganización "va a dar respuesta al incremento de las indicaciones de endoscopias tanto de Atención Primaria como especializada". "Además de algunos procedimientos complejos, que requieren de endoscopia previa para su realización, como la cirugía de obesidad", añaden. En cualquier caso, apostilla la dirección del Virgen del Rocío, "la atención sanitaria de todos los pacientes está garantizada".

Quejas por la "sobrecarga" del personal

El Sindicato Médico de Sevilla, no obstante, asegura que la plantilla de Digestivo del Hospital General del Virgen del Rocío soporta una "sobrecarga asistencial inmensa" a diario. Esto, según destacan, estaría provocando "prolongaciones constantes de sus jornadas con una carga de trabajo inasumible".

"Aunque su esfuerzo constante permite mantener bajo control la demora en el programa de detección precoz del cáncer colorrectal, las endoscopias hospitalarias o los pacientes con procesos incluidos en el Decreto de Garantía de Respuesta, existen pacientes con problemas no urgentes cuyo estudio endoscópico se demora meses. Esto obliga a programar un número cada vez mayor de pacientes en las salas de endoscopia, lo que hace que los facultativos, que exceden su jornada laboral de manera habitual, sufran estrés psicológico y agotamiento físico. La situación se ha vuelto insoportable y amenaza con afectar gravemente al funcionamiento de la Unidad", denuncia el Sindicato Médico de Sevilla.

Una situación que Ojeda asegura "es inaceptable". "Que con esta sobrecarga brutal en el área de endoscopia digestiva se cierren a diario cuatro o cinco salas de endoscopia digestiva, en cada una de las cuales podrían ser atendidos entre seis y diez pacientes por jornada", insiste.

Por todo ello, la organización sindical considera "urgente" un "dimensionamiento adecuado" de la plantilla de Digestólogos del Virgen del Rocío y exige el fin de la adscripción del Hospital Muñoz Cariñanos, a fin de que se le dote de "entidad independiente con su propio equipo directivo y plantilla". "De otro modo, se estará engañando a la población y sacrificando a los pacientes y los profesionales en aras de la mera propaganda política", sentencia el SMS.