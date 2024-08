Cierran un parque de Sevilla por una plaga de ratas

El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto cerrar este viernes el parque Huerta del Perejil, en el distrito Norte de la capital andaluza, por una plaga de ratas. Son muchos los roedores que hay en esta zona verde desde hace semanas, y así lo han denunciado los vecinos tanto en las redes sociales como ante los organismos competentes. En algunos de los vídeos que han circulado pueden verse varias ratas subiéndose a los bancos del parque, mientras que en otros se ven roedores de un tamaño enorme. El Consistorio ha decidido cerrar el parque para aplicar un tratamiento en profundidad, tras haber intervenido en un par de ocasiones en el mismo durante este verano.

Fuentes municipales explicaron que a principios del periodo estival se colocaron portacebos con veneno. El pasado martes 27 de agosto se volvieron a instalar estos elementos. Los operarios que realizaron este tratamiento solicitaron el cierre del parque para volver a trabajar en la zona con identificación de las madrigueras y tratamientos directos sobre ellas. Algunas de ellas están en unos matorrales que deberían haber sido podados, según denuncian los vecinos, que han recurrido a la aplicación Sevilla, tu ciudad para alertar de la presencia de los roedores.

"Es indignante estar en el parque con los niños y que las ratas se paseen a sus anchas. Hay más ratas que niños", decía una de las usuarias el pasado 26 de agosto. "Llevamos varios años padeciendo este problema y va a peor. Las ratas se están metiendo en los garajes de los bloques. No podemos bajar al parque con los niños, ¡hagan algo de una vez!", comenta otra persona. "Tenemos plaga de ratas en este parque, llevamos varios años dando avisos y no son capaces de darle solución. Por favor, hagan algo de una vez por todas, hay muchos niños jugando y no es seguro ni higiénico", insistía otro más de los vecinos afectados.

Todos ellos recalcaban la peligrosidad de los roedores ante la presencia de niños y algunos lamentaban que no hubiera "una acción contundente" por parte del Ayuntamiento. "Un día lamentaremos una desgracia si no se actúa de inmediato". El Consistorio parece oír las quejas vecinales y ha decidido cerrar el parque para poder actuar en profundidad. No es sólo un problema del parque, pues en la cercana calle Carteros hay también madrigueras en unos parterres, que pueden verse en un simple paseo por la zona. Pero en el parque hay también madrigueras con crías, que es urgente retirar.