Cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas y el cementerio en Sevilla este miércoles por aviso naranja de lluvias y viento

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de los parques públicos, instalaciones deportivas municipales y el cementerio durante la jornada del miércoles 5 de noviembre. La medida, anunciada por Emergencias Sevilla, responde a un criterio de prevención y anticipación al riesgo con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Según ha informado el Consistorio, los espacios permanecerán cerrados hasta que finalice el episodio meteorológico y se realicen las inspecciones técnicas oportunas para confirmar que no existen riesgos antes de la reapertura.

Aviso naranja en Sevilla este miércoles 5 de noviembre / Aemet

La decisión se adopta debido a que la AEMET tiene previsto activar un aviso naranja por lluvias y avisos amarillos por viento y tormentas este miércoles, entre las 14:00 y las 20:00 horas. En concreto, el aviso naranja se establece ante el riesgo de precipitación acumulada de 30 mm en una hora, además de no descartarse la formación de tornados.

En cuanto al viento, se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, con vientos de componente sur, lo que incrementa la probabilidad de caídas de ramas, árboles u otros elementos urbanos.

Las autoridades recomiendan a la población extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales a través de los canales municipales.