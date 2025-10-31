Clausurada en Sevilla Este una clínica estética por estafar a medio centenar de clientes

La comunicación del precinto de la clínica por parte de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha clausurado en Sevilla Este la conocida clínica estética Clínica Olavide por su presunta implicación en una estafa que habría afectado a medio centenar de clientes. La investigación, que comenzó el pasado mes de enero, ha culminado con el precinto judicial del establecimiento y la paralización de su actividad.

Según ha informado este viernes la Policía, durante el último año se registró un elevado número de denuncias por el incumplimiento de tratamientos estéticos previamente abonados en este centro de la avenida de la Innovación. Todas las quejas apuntaban a la misma clínica de la capital sevillana, a la que los clientes habían pagado por adelantado diversos procedimientos que finalmente no se llevaron a cabo.

Las primeras denuncias dieron paso a muchas otras, hasta sumar medio centenar de personas afectadas, algunas procedentes incluso de otras comunidades autónomas como Madrid.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que la gerente del centro utilizaba un modus operandi repetido, basado en campañas publicitarias en redes sociales con tratamientos a precios muy por debajo del mercado.

Una vez realizado el pago, los clientes recibían una cita próxima para iniciar el tratamiento, pero la fecha era aplazada en varias ocasiones con distintas excusas, sin llegar en la mayoría de los casos a prestarse el servicio contratado.

Con el objetivo de frenar esta actividad, los investigadores de la Comisaría de Distrito de Sevilla Este pusieron en marcha la Operación Clinic, que permitió constatar la veracidad de las denuncias y culminó con la clausura provisional del local por orden judicial.

La actuación policial ha tenido notable repercusión en redes sociales, donde asociaciones de consumidores como Facua y OCU han aplaudido la intervención y han agradecido la rápida respuesta de los agentes. La investigación continúa abierta para determinar la cuantía total de la estafa y posibles nuevas personas afectadas.

Asimismo, desde Facua Sevilla se aconseja a los afectados que soliciten su historia clínica "con el fin de poder reclamar el crédito de la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores". También pide a los usuarios "que conserven toda la documentación relativa a los pagos y el contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero".

Por su parte, apunta que, al dedicarse Clínica Olavide a tratamientos médicos, "la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía debe haber verificado que dicha clínica contaba con un seguro de responsabilidad civil, uno de los requisitos indispensables para poner en marcha el centro".