Tres años de prisión para una mujer por amenazar con un cuchillo a un psiquiatra en Sevilla

El Juzgado de lo Penal número 16 de Sevilla ha condenado a tres años de prisión a una mujer por un delito de atentado contra la autoridad, tras agredir y amenazar con un cuchillo a un médico psiquiatra de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental Virgen Macarena, del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, en el centro de salud El Alamillo, cuando la acusada exigió de forma agresiva la entrega de determinados medicamentos. Ante la negativa del facultativo, la mujer extrajo un cuchillo de grandes dimensiones de su bolso y lo esgrimió a escasos centímetros del esternón del profesional, exigiendo la elaboración inmediata de un informe.

Durante la situación, la agresora mantuvo una actitud "intimidatoria y persistente", según recoge la sentencia, hasta que fue desarmada por el vigilante de seguridad, que intervino ante el temor "legítimo y evidente" por la vida del médico.

El tribunal considera que los hechos son constitutivos de un delito de atentado del artículo 550 del Código Penal, al haberse cometido contra un sanitario en el ejercicio de sus funciones públicas, y aprecia además el agravante de uso de armas previsto en el artículo 551.1, "por la mera exhibición intimidatoria encaminada contra el funcionario".

La sentencia fue dictada in voce tras la conformidad de la acusada, que reconoció los hechos durante la vista oral. La causa se tramitó como juicio rápido, y la dirección jurídica del caso fue asumida por la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla (RICOMS), representada por el letrado Servando Meana.

El Colegio de Médicos exige medidas de protección

El Colegio de Médicos de Sevilla ha expresado su "más firme condena" ante esta nueva agresión, y ha reiterado su denuncia por la falta de medios preventivos o de alerta en los centros sanitarios.

"Las agresiones a los médicos no cesan, y la sensación de impotencia entre los profesionales es creciente", señala la institución, que reclama a las administraciones públicas y al poder judicial "una colaboración total para erradicar esta lacra".

El RICOMS apunta que más del 70% de las agresiones a profesionales sanitarios se producen en Atención Primaria, y que las discrepancias con la atención médica son el principal motivo de estos episodios violentos.

Asimismo, el Colegio recuerda a los facultativos que "no están solos" ante una agresión, y pone a su disposición un servicio de Comunicación de Agresiones accesible desde su web, que permite agilizar la denuncia y el acompañamiento jurídico y personal. Además, dispone de un grupo de trabajo especializado que ofrece seguimiento continuo a las víctimas y las orienta en el proceso judicial.

Un delito equiparado a los atentados contra la autoridad

La Justicia sevillana persigue desde 2008 las agresiones a médicos de la sanidad pública como delitos de atentado, tras una sentencia del Tribunal Supremo que elevó la condena impuesta a un individuo que apuñaló a un odontólogo por discrepancias en una extracción dental. Aquella resolución sentó jurisprudencia y equiparó la protección penal de los sanitarios a la de otros funcionarios de autoridad, como los cuerpos policiales.

Aunque no se trata del primer caso de condena por agresión a personal sanitario, sí es una de las penas más severas impuestas en Sevilla, al implicar la entrada efectiva en prisión. Según el Código Penal, las penas superiores a dos años se cumplen de forma automática, salvo excepciones, mientras que las inferiores pueden suspenderse si el condenado carece de antecedentes y cumple ciertos requisitos.