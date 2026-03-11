Los cocheros anuncian que presentarán alegaciones a la nueva ordenanza

Cuando el pasado mes de octubre se anunció que el Ayuntamiento de Málaga retiraba los coches de caballo de sus calles, desde el Ayuntamiento se anunció la redacción de una ordenanza que modificara y adaptara a los nuevos tiempos -con Ley del Bienestar Animal incluida- la existente desde 2006. La puesta en consulta pública y periodo de alegaciones de la ordenanza reguladora de viajeros en coches de caballo de la ciudad de Sevilla ha pillado por sorpresa a una de las partes más implicadas: los propios cocheros, que ha anunciado que presentarán alegaciones a la propuesta de ordenanza. "Restringirnos los horarios de paseo o los itinerarios con la excusa de que generamos colapso de tráfico es sorprendente. Sobre todo, porque somos 97 coches. Eso significaría que estaríamos todos trabajando", explicó Manuel mientras esperaba en una de las paradas habilitadas donde, por cierto no hay sombra. "Llevamos casi quince años que nos prometieron unos toldos, pero se lo han puesto antes al tranvía que a los caballos, tanto como hablan del bienestar animal", comentó David Vázquez López.

Desde la Asociación de Coches de Caballos adivirtieron que la ciudad lleva "por lo menos 20 años con 97 licencias" y que el colapso de tráfico "es cuando hay fútbol, toros o la Feria, pero no tiene nada que ver con los paseos de caballos". Sobre la modificación de la ordenanza reguladora de su trabajo, aseguran que no se han reunido en ningún momento con la Delegación de Movilidad "porque nos decían que tenían falta de personal y no podían reunirse", afirmaron. Además, advirtieron que ellos pensaban que las modificaciones iban encaminadas hacia la adaptación a la Ley de Bienestar Animal, las tarifas, la recogida de excrementos, etc. "Nos ha sorprendido las restricciones en hora punta, porque la prohibición de estar con los caballos a la hora de más calor, ya lo solemos hacer. Cuidamos mucho a nuestros caballos, son el modo de ganarnos la vida y tenemos mucho cariño a nuestros animales. Puede que haya algún garbancito negro como en todas las profesiones, pero la mayoría cuidamos mucho de ellos porque nos cuesta nuestro dinero en veterinarios si enferman y no podemos utilizar un animal enfermo para trabajar", advirtió Milagros López.

También ha sorprendido mucho a alguno de los cocheros que "los enganches que van a la Feria no crean caos en el tráfico ni sus excrementos ensucian porque como no tienen que llevar pañales... Al final parece que los únicos coches de caballo que molestan en la ciudad somos nosotros". Lo cierto es que desde la Asociación aclararon que los enganches dependen de Fiestas Mayores y, ellos, de la delegación de Movilidad.