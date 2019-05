Cómo cocinar barritas de surimi

El surimi es un alimento de origen japonés que está fabricado a partir de pescado blanco mediante un proceso de picado, mezcla con ingredientes como el aceite de girasol o el huevo y cocido al vapor.

El surimi y su versatilidad

Este alimento es muy querido dentro de nuestra gastronomía, gracias a su versatilidad a la hora de preparar todo tipo de alimentos, como ensaladas con barritas Krissia®, que añaden sabor y color a tus preparaciones.

Una preparación típica puede ser añadir todos los ingredientes típicos de las ensaladas (tomate, lechuga, cebolla, etc.) e incluir barritas que la harán mucho más fresca y rica al paladar. Cuando las pruebes descubrirás la armonía de sabores que se crea en tu boca y no podrás dejar de comerlas.

Aunque no solo casa perfectamente con ensaladas, lo cierto es que puedes verlo preparado en más recetas, como puede ser: salpicones, canapés, sándwiches, brochetas e incluso cocktails.

¿Por qué gustan tanto las barritas Krissia®?

Cada vez las personas toman más conciencia sobre la importancia que tiene llevar una buena alimentación para la salud. En la actualidad, somos propensos a utilizar una y otra vez los mismos alimentos, sin variar los tipos de pescado o carnes así como las guarniciones y lo cierto es que añadir barritas a tus platos ayudará a complementar una rica dieta variada.

En el caso del surimi, aporta proteínas sin añadir un aporte de calorías excesivas, no llegando a superar las 15 por cada barrita, haciendo que en distintos tipos de dietas sea un alimento a tener en cuenta, como en las hipocalóricas.

Otro motivo por el que gustan tanto es que pueden utilizarse en una gran variedad de platos, fríos y calientes. Se combinan con ensaladas, arroz, pasta, canapés, brochetas e incluso en sándwiches.

La versatilidad que ofrecen las barritas de surimi ha hecho que sean aceptadas y queridas por millones de personas en todo el mundo. Las grandes marcas como Krissia® aportan un toque de frescor, sabor y color a todas tus recetas.

Dos recetas rápidas con surimi que encantan a todos en casa

-Pizza de surimi: siendo la pizza uno de los alimentos preferidos de los más jóvenes, añadir surimi contribuirá al aporte de proteínas de esta receta. Basta con realizar o calentar nuestra pizza como vengamos haciendo hasta el momento, incluyendo en los dos últimos minutos el surimi para que coja una temperatura idónea sin quemarse.

- Sándwich de surimi: más popular que la pizza, la realidad es que cada vez son más las bocaterías y las personas a nivel de cocina familiar, que añaden a los demás ingredientes típicos de un sándwich marinero, surimi. Se trata de mezclarlo con lechuga, cebolla, mayonesa, espárragos y todo aquel ingrediente que quieras añadir, como pueden ser pimientos morrones, aceitunas verdes, … Un bocado perfecto válido para cualquier temporada del año y, sobre todo, en verano.

Por todo esto y si todavía no lo has hecho ya, no dudes en incluir barritas en tus platos favoritos, no solo por sabor, sino por disfrutar de una dieta mucho más variada gracias a un complemento que cuando empieces a utilizar, no podrás dejar de comprarlo.