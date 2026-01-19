El Colegio Notarial de Andalucía acoge este miércoles en Sevilla una conferencia sobre cambio climático

El Colegio Notarial de Andalucía de la sede de Sevilla acoge este miércoles, 21 de enero, una conferencia que abordará asuntos relacionados con el fenómeno del cambio climático. El acto, que será ofrecida en directo por medio de la aplicación Zoom, comenzará a las 19:30 y tendrá una entrada libre al público hasta completar el aforo de la calle San Miguel.

El Aula de Cultura del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía ha invitado a los investigadores Antonio Soria Ramírez y Juan Carlos Ciscar, miembros del Centro Común de Investigación de la Unión Europea, el organismo de la Unión Europea con sede en Sevilla, quienes disertarán en una conferencia que lleva por título Cambio climático: qué es, cómo nos afecta y qué podemos hacer.

Los dos conferenciantes acumulan un nutrido número de artículos publicados en diversas revistas de investigación acerca del progresivo aumento de las temperaturas que se han registrado en el planeta en las últimas décadas, varios de ellos firmados por ambos. Juan Carlos Ciscar ha indagado, entre otros aspectos, sobre las políticas europeas aplicadas para mitigar los efectos del cambio climático y sobre el comercio de emisiones de los gases de efecto invernadero. Por su parte, Antonio Soria ha abordado los efectos físicos y económicos del fenómeno climático en Europa y la relevancia de la electrificación para llevar a cabo la transición energética en el planeta.