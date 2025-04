Colegios abiertos en Sevilla, pero sin clases tras el apagón: la confusión de muchas familias

Confusión. Es la expresión que usan muchas familias que han acudido este martes a los colegios de Sevilla tras el apagón generalizado que sufrió España ayer lunes. La mayoría de los padres se fueron a la cama con la seguridad de que la actividad docente se retomaba esta mañaña en las aulas con total normalidad. La realidad es bien distinta. Los centros de Infantil, Primaria y enseñanzas medias están abiertos, pero sin clases, sólo como guarderías para facilitar la conciliación familiar. Este hecho ha provocado que muchos padres recojan a sus hijos horas antes de lo establecido.

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP informó a última hora de ayer lunes que este martes los centros educativos de Andalucía abrirían, "con actividad lectiva". Sin embargo, la situación que se han encontrado las familias difiere mucho de la comunicación oficial de ayer. Los colegios e institutos están abiertos, a su hora habitual, pero sin clases.

Este cambio de última hora se produjo tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las 23:00 del pasado lunes. En su declaración, detalló que había varias comunidades autónomas en nivel 3 del plan de emergencia. Esta calificación supone que el Estado se hace con el control de ellas en cuanto a emergencias se refiere. Según la Consejería de Desarrollo Educativo, esto conlleva a que "la decisión de abrir los centros pero sin actividad lectiva dependa del Ministerio de Educación".

Sin exámenes

El mensaje enviado por la Junta sobre la situación de colegios e institutos este martes. / Redacción Sevilla

Lo que se pretende, según el Ejecutivo central, es "no perjudicar al alumnado o profesorado que no pueda asistir o que pueda acudir pero su centro no disponga de suministro eléctrico en el día de hoy". La decisión también afecta a los exámenes y pruebas previstas para esta jornada, pues quedan suspendidas. Entre ellas, las del Bachillerato Internacional, fijados para este 29 de abril.

La decisión de mantener los centros educativos abiertos -para facilitar la conciliación familiar- pero sin actividad lectiva fue comunicada por la consejería a las 0:59 de este martes, cuando muchas familias ya estaban decansando, de ahí que bastantes padres se hayan encontrado con dicho cambio a las puertas de colegios e institutos.

La situación de confusión y caos que se ha vivido en ellos ha sido la tónica común. En algunos centros la mayoría de los alumnos y docentes han acudido. En otros, sin embargo, no se ha llegado ni al 30%. En el Centro Aljarafe, por ejemplo, en las tres unidades de cuarto de la ESO sólo se han presentado 14 alumnos. En colegios de Infantil y Primaria, ante la escasez de estudiantes, muchos padres han decidido recogerlos poco después de que se abrieran las puertas. "No iban a quedarse todo el día de brazos cruzados", defendía un padre.

Críticas de las familias

El mensaje enviado por la Junta ayer lunes, en el que se informaba de que los centros educativos mantendrían la actividad docente. / Redacción Sevilla

"No entiendo por qué no se da clases hoy, cuando ya está el suministro eléctrico recuperado por completo", lamentaba una madre. Otra opinaba de igual modo a las puertas de un colegio del centro de Sevilla: "los colegios que tienen luz deben dar clases, con normalidad. Entiendo que no lo hagan los que se encuentren en barrios o pueblos sin luz, pero aquí no tiene justificación alguna que los niños pierdan un día de clase", criticaba otra.

"Nos han recomendado que no llevemos los niños al cole, cuando ayer nos comunicaron que los centros educativos tendrían hoy actividad lectiva presencial", refiere la madre de un alumno del CEIP San Isidoro, en pleno centro de Sevilla. El consejo dado por la dirección del colegio obedece a "la falta de redes y profesores". Tampoco hay comedor ni actividades extraescolares. Una gran confusión tras lo comunidado en la tarde del pasado lunes.

En las universidades

La medida tomada en los centros educativos es similar a la aplicada por la Universidad de Sevilla (US), que ha decidido este martes mantener sus facultades y centros abiertos, pero sin actividad académica. Sí funcionan las bibliotecas y sigue adelante la función administrativa. La decisión obedece, en este caso, al no haberse recuperado el suministro eléctrico en todas las instalaciones.

En la Universidad Pablo de Olavide (UPO) se decidió ayer lunes que este martes se suspendía la actividad académica. En la Universidad Loyola se tomaba una decisión igual, hasta las 14:30. Desde la institución privada se ha pedido a los estudiantes y profesores que estén "muy atentos" a las indicaciones que se faciliten durante el día.

En la CEU Fernando III la normalidad se retoma poco a poco. En este campus de Bormujos la actividad académica se está desarrollando en la universidad este martes.