Una colisión múltiple en la A-49 a la altura de Bollullos deja al menos un herido

Una colisión múltiple registrada este miércoles en la autovía A-49, a la altura de Bollullos de la Mitación (Sevilla), ha dejado al menos una persona herida en el accidente. En el suceso, que ha tenido lugar en sentido Huelva, se han visto implicado varios turismos y una furgoneta.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo sobre las 08:00 horas de este miércoles. Varios testigos alertaron a la sala del 112 del suceso ocurrido en la A-49.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y los Servicios Sanitarios, que se encuentran trabajando en el lugar del accidente. Por el momento, no ha trascendido información sobre el estado de salud de la persona afectada.