Un incendio en la caja de la grasa originó el fuego en el vagón del AVE que llegó ardiendo a Santa Justa

Renfe ha aclarado esta semana, a preguntas de este periódico, que las llamas en los bajos de un AVE procedente de Madrid que llegó a Santa Justa el jueves pasado se debieron a un incendio en un elemento denominado la caja de grasa (o caja de rodamientos/cojinetes), que es la parte del tren que aloja los rodamientos del eje, conectando las ruedas giratorias con el bastidor del bogie y cuya función es lubricar, proteger y soportar las cargas del tren, reduciendo la fricción y el desgaste en el conjunto de la rueda.

Según el operador ferroviario, se trata del AVE que salió de Madrid a las 18:00h y tenía prevista su llegada a Sevilla a las 20:39h el pasado 5 de marzo. Renfe asegura que se detectó la presencia de humo en uno de sus coches, y que el propio maquinista, mecánicos y personal de seguridad de la estación apagaron las llamas con extintores. El incendio se registró en el vagón número 8.

"Tras comprobar que se trataba de una incidencia puntual y que no afectó a ninguno de los viajeros, el tren fue retirado al taller para su reparación y una revisión exhaustiva", explica Renfe, que añade que esta incidencia no supuso retraso respecto al horario programado, ni molestias a los viajeros.

Renfe mantiene que el servicio "no registró incidencias durante su recorrido y que llegó a destino a las 20.50h, con 12 minutos de demora como consecuencia de limitaciones de velocidad durante el trayecto". Pero, según el testimonio de una viajera que iba en ese tren, en el vagón 6, los viajeros sí percibieron olores a quemado "desde la altura de Córdoba, aproximadamente a mitad del trayecto", lo que generó inquietud entre los ocupantes del tren.

La viajera que viajaba en el vagón número 6 agregó que el olor a quemado persistió de manera intermitente durante prácticamente todo el resto del trayecto hasta Sevilla. La testigo señaló que "casi todo el camino de vez en cuando volvía un olor a quemado", lo que mantuvo la preocupación latente entre algunos pasajeros. No fue hasta la llegada a Santa Justa cuando la magnitud del problema se hizo evidente ante los ojos de los viajeros que descendían del tren.

Según los expertos, el incendio de la caja de grasa se produce principalmente por un sobrecalentamiento extremo en los rodamientos de los ejes. Este sobrecalentamiento genera una temperatura alta que inflama los lubricantes y los componentes cercanos.

Entre las principales causas que generan ese sobrecalentamiento figuran un fallo mecánico del rodamiento (por defecto, desgaste o rotura que bloquea el giro correcto del eje), bloqueo de los frenos (el calor generado se transfiere a la caja de grasa), por sobrecarga (un exceso de carga en los vagones ejerce una presión excesiva sobre los rodamientos) o en general por problemas de mantenimiento (pernos no ajustados o el uso de lubricante inadecuado).