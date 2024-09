Los comerciantes de la calle Zaragoza: "La obra es necesaria, pero estamos teniendo pérdidas del 50%"

Las obras de mejoras en las calles de pueblos y ciudades son necesarias, y más aún cuando la accesibilidad es complicada y el tráfico supone un problema si la calle es algo estrecha.

En Sevilla son recientes las obras de la calle Baños y la calle Águilas, donde había que intervenir tarde o temprano.

En el centro de la ciudad, la calle Zaragoza es el último caso de gran actuación, donde los comerciantes han reaccionado tras el anunciado retraso de la obra debido a las dimensiones de la vía, algo normal en este tipo de intervenciones.

Avance de las obras en la calle Zaragoza / José Luis Montero

La tardanza puede considerarse como un mal menor para que el objetivo se cumpla, de modo que antes de final de año sevillanos, vecinos y turistas disfruten de un entorno que nada tendrá que ver con el actual.

En ese sentido es el testimonio de Juan Carlos, del clásico negocio Cuadros Velázquez.

"A la larga será beneficioso"

Juan Carlos mantiene que sus pérdidas rozan el 40%, pero espera que "una vez que terminen esté todo bien, quede bien y no haya que levantar otra vez".

Al entrar al local, llama la atención el polvo que se acumula en el suelo, pero Juan Carlos mantiene que la obra es muy necesaria: "Había que hacerlo, la situación de la calle era horrorosa, cuando llovía a mi me llegaba el agua dentro. Yo quería que hicieran la obra, y sé lo que pasa con estas cosas, que sufrimos estas incomodidades, pero a la larga será beneficioso. Habrán tenido sus motivos técnicos para alargar el tiempo de la obra que se me escapan".

Juan Carlos, de Cuadros Velázquez

No obstante, otros comerciantes están sufriendo las consecuencias de otro modo, dado que está todo levantado para renovar las acometidas, y dificultan por completo el acceso a los establecimientos inevitablemente.

En la panadería El pan de Ángel Puchi, aseguran que no han pasado el mejor verano desde que abrieron sus puertas. Destacan que lo más difícil ha sido "la carga y descarga" durante estos meses.

Panadería El Pan de Ángel Puchi

Marta, la dependienta que continúa despachando mientras atiende a Diario de Sevilla, asegura que pese a todo, van a intentar "aguantar por la clientela más fiel".

Según la encargada, durante el mes de agosto, la panadería se vio obligada a cerrar durante 15 días en agosto, al haber perdido al cliente de paso.

Cifran sus pérdidas en un 50% desde que comenzó la obra.

"Las obras se entienden, pero los comercios sufren muchísimo"

La heladería Gloria & Rosita, abrió sus puertas el día anterior del comienzo de la obra, y aseguran que el arranque del negocio no tiene nada que ver con lo que se espera en una empresa del sector durante estas fechas.

"En todos los aspectos ha sido muy complicado, pero confiamos en que llegue pronto el fin de la obra, y reinaugurar la heladería. Estamos haciendo lo imposible para salir adelante y nos ayudamos entre todos los comercios", afirma María de los Ángeles Ponce.

Heladería Gloria & Rosita

Por su parte, en la Farmarcia Gutiérrez Solís el testimonio es claro.

El negocio hace esquina con la calle Carlos Cañal pero tiene su puerta de acceso en Zaragoza.

La farmacéutica asegura que la clientela fiel se ha mantenido, pero María apostilla que sí han perdido clientes de paso: "La calle no está transitable, y eso nos ha llevado a tener una reducción en la facturación a partir de julio importante. Incluso del 50% estas dos últimas semanas", comenta.

A tan solo cinco pasos de la farmacia, se encuentra el Bar Moraleja, regentado por los jóvenes hermanos Morales.

Un mes y medio cerrados

Fernando Morales asegura que para su negocio ha sido ha llegado al límite, y mantiene que, de haber tenido que postergar la reapertura del bar tras el cierre en verano por falta de clientela de paso, hubiera tenido que liquidar el negocio con tanto gasto fijo acumulado.

Cifran las pérdidas desde que comenzó la obra en un 70%.

En ese sentido, el mayor de los hermanos apunta: "Los plazos que nos dio el Ayuntamiento no se han cumplido, y no hemos podido hacer la planificación del bar con proveedores, ha sido muy duro".

A pesar de todo, Fernando asegura sentirse afortunado por haber salvado su negocio con esfuerzo apostando por su reapertura una vez se ha comenzado la repavimentación en su acera.

Fernando es tajante: "Si me dan un mes más sin acera, la Moraleja no está abierta".

Asimismo, el hostelero mantiene que está a la espera de que el 15 de septiembre se puedan solicitar las ayudas municipales para solventar las pérdidas, aunque considera una "medida insuficiente, y que llega tarde".

Fernando Morales, propietario Bar Moraleja

Otro de los negocios que lleva más de una década prestando sus servicios en la peluquería Miguel Ángel.

"A nosotros nos ha venido bien"

Para ellos, la situación no es dramática, sino que las obras han supuesto un revulsivo para comprobar, en palabras de su dueño, con el mismo nombre, que "se puede mantener en un solo negocio a toda la plantilla, me he llevado a toda la plantilla a la otra peluquería en Pastor y Landero, y estamos mejor".

Aseguran que las obras han tenido que ver con el cierre, pero según mantienen "lo he agradecido para quedarme solo con uno, y nos va mejor. La obra era necesaria y hasta nos ha ayudado a eso", afirman.

El plan contempla que la calle Zaragoza cuente con una plataforma única y árboles de sombra. Además, se van a mantener los naranjos que hayal final de la calle, y que sumanrán a enriquecer el entorno urbano.

También se va a mantener el aparcamiento para personas con movilidad reducida y los destinados a motocicletas.