El Ayuntamiento de Sevilla promete a los comerciantes afectados por el Metro un apoyo económico hasta el final de las obras

Los comerciantes de la Macarena que se han constituido en el movimiento ciudadano 'El Metro así No' han logrado esta semana un compromiso del Ayuntamiento de Sevilla de que tendrán un apoyo o sostenimiento económico trimestral o semestral durante los años que se prolongue la obra del Metro de Sevilla que les afecta directamente. Se trata de las obras de la línea 3 del Metro adjudicadas por 173 millones y cuyo comienzo se espera para este verano. Habrá una nueva reunión después de Semana Santa.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento de Sevilla a los integrantes de este movimiento ciudadano 'El Metro así No' y a la propia asociación de comerciantes de la Macarena en el inicio de la negociación y la coordinación de las actuaciones para el sostenimiento de la actividad económica en las zonas afectadas por esta obra. La reunión tuvo lugar este martes con representantes del Consistorio como Antonio Villegas (área económica) y Silvia Pozo y Manuel Loreto (Distrito Macarena), así como representantes de la UTE constructora Vías y Construcciones-Lantania-DSV y de la Junta. La reunión tuvo lugar en las antiguas naves de Renfe, en la calle José Galán S/N.

Los comerciantes han valorado positivamente la reunión. "En principio, los compromisos planteados nos dan un poco de esperanza en la única solución factible que vemos: un sostenimiento de la actividad económica hasta la finalización de las obras y que tenga en cuenta las peculiaridades de cada negocio afectado, aportando soluciones para evitar posibles cierres. Pero también somos cautelosos ya que todo está aún por concretar y confirmar, pendientes de la intervención y de que la colaboración Junta/Ayuntamiento por fin funcione", ha explicado el gremio. Por parte del Ayuntamiento se ha confirmado que se dispondrá de partida económica para dar este apoyo.

Por parte del Ayuntamiento, Antonio Villegas presentó un cuestionario cuyo objetivo final es tomar en consideración todas las variables específicas de cada negocio para, en un breve plazo de tiempo, sacar un borrador de las bases reguladoras (requisitos y condiciones) que se establecerán en la convocatoria de ayudas al sostenimiento de la actividad comercial en las zonas afectadas por las obras.

Una vez que se valide dicho cuestionario por los propios comerciantes asistentes, se les entregará al resto de los posibles comercios afectados para que lo rellenen. El gremio asegura que Villegas se ha comprometido a recogerlos y ya está visitando los negocios para tener información de primera mano y poder elaborar las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas.

En principio, los comerciantes valoran este punto positivamente, aunque el cuestionario necesitará algún añadido y modificación para adecuarlo correctamente, señalan. Igualmente valoran positivamente la disposición del Ayuntamiento a que el borrador sea consensuado y negociado, no impuesto. "Esperamos que esto se cumpla y se pueda confeccionar lo antes posible. Solicitamos que sea antes del inicio de las obras".

Se toma en consideración también la propuesta de los comerciantes de que sea un sostenimiento trimestral o semestral, en ningún caso anual. "Esto lo valoramos como imprescindible ya que esta propuesta de sostenimiento que hacemos, si se lleva a cabo de manera ágil, rápida y continuada en el tiempo hasta fin de obra, será muy efectiva y probablemente la única vía de salvación para muchos negocios", recalcan.

Detalle sobre los cortes

En cuanto a la obra, la UTE ha confirmado que ya se resolvió el recurso y plantean fecha de inicio en junio o julio con los trabajos para el desvío de servicios y del colector principal por otros dos más pequeños que irán a ambos lados de la avenida. Se iniciará con el levantamiento del carril bici para introducir uno de estos colectores y volver a tapar para rehabilitar dicho carril como única vía de servicio sólo para emergencia y entrada y salida de obras una vez que se cierre totalmente la avenida Doctor Fedriani, ya en octubre o noviembre aproximadamente.

Con todo, se ha trasladado a los comerciantes que "son fechas previstas, pero no confirmadas, ya que aún no tienen calendario ni cronograma exacto y están pendientes de los permisos de las compañías de luz, agua y telefonía, etc…" Se plantean zonas de carga y descarga (calles Topacio, Diamante, etc..) para los comerciantes y en otras calles aledañas a Dr. Fedriani, pero sin especificar (pendiente de estudio)

Se plantea la posibilidad de crear un servicio de lanzaderas para facilitar el acceso al hospital y doctor Fedriani desde las bolsas de aparcamiento que están valorando (pendiente de estudio)

Por parte de la constructora prometen a los comerciantes una comunicación directa y flexibilidad a pie de calle. El gremio propuso la figura de una persona que haga de enlace directo con la dirección de obra, vecinos y comerciantes , que a diario solucione las vicisitudes del plan de obra (pendiente de estudio).

El gremio solicitó que la oficina de información, que se acordó poner en nuestra zona, esté funcionando a la mayor brevedad posible, si es posible antes del inicio de las obras. Para empezar a atender las cuestiones que muchos vecinos ya les trasladan a diario.