Los comercios de la Macarena reportan pérdidas del 20 al 30% por los cortes del Metro de Sevilla

La obra del Metro de Sevilla en la Macarena (línea 3 Norte), entre Doctor Fedriani y San Juan De Ribera, está generando ya pérdidas económicas en los negocios de la zona, pese a que los trabajos más complicados aún no han comenzado. Quedan 46 meses de obras por delante (casi cuatro años de espera) y estas se complicarán cuando arranque la construcción de la estación Hospital Macarena, la más compleja de toda la línea, ya que debe ejecutarse bajo el aparcamiento subterráneo e incluir un intercambiador para la futura línea 4. Será también la más profunda, a 20 metros.

Desde el 20 de junio, inicio oficial de la construcción de este tercer tramo de la línea 3 norte del Metro, se están desarrollando las labores de desvío de servicios y canalizaciones previas a la apertura de las grandes zanjas necesarias para ejecutar la estación y el túnel.

Según los testimonios recabados por este periódico entre los comerciantes de estas dos avenidas, las pérdidas son del 20 al 30% respecto a agosto del año pasado en el mejor de los casos. El bajón en las ganancias que reportan los comercios se está produciendo en la fase más sencilla de las obras debido al corte parcial de las avenidas Doctor Fedriani y San Juan de Ribera que ha supuesto eliminar cientos de plazas de aparcamiento y quitar todas las paradas de autobús (urbano e interurbano), lo que dificulta el acceso de los cientos de clientes de otros barrios y municipios. La colocación de vallas opacas para proteger el acerado de la zona de obras tampoco invita a entrar. Las tres bolsas de aparcamiento atendidas por lanzaderas no existen por ahora.

Daniel Astolfi, de Bicis Astolfi, portavoz de la Plataforma Ciudadana, ¡El Metro Así No!, avisa de que lo peor llegará con el cierre total de la avenida Doctor Fedriani, previsto en octubre.

Doctor Fedriani quedó ayer en un solo carril en sentido al Hospital / Juan Carlos Muñoz

Inma, del estanco de Doctor Fedriani cercano al Hospital Macarena, cita más pérdidas que la media de los consultados: su clientela ha bajado entre un 40 y un 50% al quitar las paradas de autobuses de los pueblos y las de Tussam. "Esta obra nos afecta a los que tenemos aquí los negocios, sobre todo por la falta de accesibilidad. Lo que más me perjudica es que hayan quitado las paradas de autobús de aquí, tanto las de los pueblos como las de Tussam. Me afecta muchísimo. Es un palo grande para nosotros. Supone un 40 o 50% menos de la gente que me pasa por la puerta y eso me reduce la clientela". Inma teme lo que puede suceder a largo plazo. "A ver quién sobrevive aquí a largo plazo. Yo dentro de cuatro años no sé si estaré aquí. Cuatro años es mucha tela", se lamenta.

En San Juan de Ribera, frente al Hospital, Miguel Gijón, encargado del bar Galería e integrante de la Plataforma Ciudadana, ¡El Metro Así No!, certifica que sus pérdidas son del 30%. "Estamos notando mucho la bajada de clientes, tanto de pueblos como de gente que venía al Hospital porque nos han quitado de aquí los autobuses de todos los pueblos y los de Tussam, y encima tenemos la calle cortada en esta zona". "Nos han quitado todo ese movimiento. Aquí no hay paso ninguno de autobús, nada más que por el carril de ahí en frente y en el momento que empiecen ya a abrir (zanjas) en la calle será mucho peor", advierte.

El enorme cajón de obras para la estación Hospital Macarena deja un solo carril para circular. / Juan Carlos Muñoz

Ana Rodero, de la tienda de electricidad de Doctor Fedriani e integrante de la Plataforma Ciudadana, ¡El Metro Así No!, cita pérdidas de negocio de hasta el 20%. "Ahora mismo ya nos está afectando y eso que todavía no ha empezado la obra fuerte. Yo te puedo decir que nuestro porcentaje de venta ha bajado este mes entre un 15% y un 20% respecto a agosto del año pasado por las vallas y por las obras y sabiendo que todavía esto es nada más que la derivación de los servicios de agua, electricidad y telefonía. O sea, que esto es una locura. Nos está afectando por las vallas que tenemos aquí, porque hay un solo carril para circular, porque ya no hay aparcamientos ni paradas de autobuses. Yo tengo clientes de fuera, que vienen de Camas, del Aljarafe, de la Algaba y de más lejos que tienen que venir con los coches y nos llaman por teléfono para decirnos que no pueden venir con el coche porque no pueden aparcar ni en las calles traseras".

Miguel, del bar Galería. / D.S.

Ana se queja de que las bolsas de aparcamientos tampoco están listas y se pregunta cómo va a pagar los gastos de las tres personas del negocio con tantos meses de obra. "Nosotros somos tres hermanas aquí trabajando ¿qué hago con los 400 o 500 euros que nos ofrece el Ayuntamiento? Eso no nos vale para nada. Yo necesito para abrir todos los meses, solo para pagar sin ganar nada y sin contar mi sueldo, casi 4.000 euros al mes entre seguros sociales, IRPF y demás, y después súmale la gestoría, la luz, el agua, el IBI...", recalca.

Ana, de la tienda de electricidad de Doctor Fedriani. / D. S.

Parada de taxis y acceso al hospital por el único carril abierto. / Juan Carlos Muñoz

Susanne Martínez, de la peluquería que lleva su nombre en Doctor Fedriani, se tiene que venir en bici a trabajar desde su casa en Sevilla Este porque no tiene dónde aparcar con la obra del Metro y está perdiendo clientes de fuera del barrio que no pueden llegar en moto a su peluquería. "He venido dos veces andando 55 minutos, pero ahora me estoy apañando con una bicicleta que tenía en casa". Este lunes por la tarde se elimina la banda de aparcamientos que quedaba en su lado de avenida para la colocación de vallas opacas delante de su comercio y a lo largo de toda la avenida. "Ya estamos notando la bajada de clientes por el tema del aparcamiento. Tengo muchos clientes de fuera y, por ejemplo, esta mañana una chica de Camas que siempre venía en coche ha podido venir hoy porque el marido de vacaciones la ha traído en moto. No se puede venir en autobús porque han quitado las paradas y ahora te dejan en San Lázaro y lejos de esta zona de la Macarena".

La falta de aparcamiento es un problema grave para la carga y descarga de mercancías. El Ayuntamiento y la Junta prometen habilitar la calle Topacio y la calle Brillante. "Incluso mis propios repartidores para los pedidos semanales de septiembre me preguntan cómo solucionamos lo de repartir los productos, ya que vienen con un cargamento que pesa bastante. El aparcamiento del hospital sigue funcionando sin la tercera planta", explica. No hay más alternativa que el aparcamiento del hospital.

Susannem de la peluquería que lleva su nombre en Doctor Fedriani / D.S.

Susanne critica que las bolsas de aparcamiento previstas se retrasan. "Nos iban a poner tres bolsas de aparcamiento, una en el Alamillo, otra cerca de San Jerónimo y la otra en avenida de Llanes. A día de hoy no están. Y esto ya ha empezado. Tampoco sabemos cada cuánto tiempo va a venir aquí la lanzadera desde esas bolsas de aparcamiento. Esa información no la han dado y la preguntamos muchas veces", se queja. Esta autónoma teme no poder afrontar todos los gastos si la obra se alarga. Tiene dos trabajadoras a su cargo a jornada completa.

Daniel Astolfi, de Bicis Astolfi, portavoz de la Plataforma Ciudadana, ¡El Metro Así No!, asegura que sus ventas han bajado un 15% respecto al verano pasado. "Yo veo que está la cosa más floja. Estoy esperando a ver septiembre, que será ya un mes decisivo, y octubre. Desde que empezaron las primeras obras los negocios notamos la bajada. Todo el cliente que venía un poco a tiro hecho y aparcaba un momentito ahora le cuesta la misma vida. Me lo dicen todos los días ¿Cómo y dónde aparcamos? La clientela empieza a barajar otras opciones, otras tiendas".

Daniel Astolfi, de Bicis Astolfi y portavoz de la Plataforma El Metro así no. / D.S.

El parking de Macarena está abierto, pero hay que dar un rodeo un poco complicado, asegura. Critica la valla totalmente opaca que han puesto delante de los negocios. "Es difícil acceder aquí. Es imposible aparcar porque se han quitado unas 300 plazas de aparcamiento y las bolsas que van a abrir no están, pero a 1 km y pico de distancia la más cercana es un insulto a la inteligencia ¿quién va a venir a aparcar allí, venirse andando hasta aquí a hacer alguna compra?", protesta.

Los negocios afectados por la obra son 100 y dan empleo a 400 personas. Han contactado con grupos políticos del Parlamento y en septiembre plantearán preguntas a la Cámara. Las ayudas prometidas son de 400 a 500 euros por negocio como máximo, "irrisorias" para el gremio y no van a llegar antes de mayo del año que viene.

El avance de las obras del Metro en la Macarena, con el tráfico encauzado por un solo carril en Doctor Fedriani y San Juan de Ribera y un gran cajón de obra frente al Hospital, ha empeorado la circulación. Desde primeras horas de este lunes largas colas de vehículos esperaban en este eje neurálgico de entrada norte a la ciudad. Y lo peor está por venir en septiembre con la vuelta de las vacaciones de verano y cuando empiecen los colegios.

San Juan de Ribera, en su acceso desde la ronda histórica, es una gran bolsa de aparcamiento controlada por gorrillas que hacen su agosto y se ganan un euro de cada incauto conductor que deja su coche allí.

El único acceso abierto ’para los vehículos por esta avenida es para dirigirse al aparcamiento subterráneo situado en esta misma vía.

