La comparsa femenina de Alcalá de Guadaíra recupera su nivel con Las jorobadas

La conocida como la comparsa de las niñas de Alcalá de Guadaíra dejó un muy buen regusto en la undécima sesión de preliminares del Concurso del Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) en la noche del jueves. La agrupación, una de las fijas ya en los cuartos de final del Falla, donde brilló menos el año pasado con Las perras, ha regresado a su mejor nivel con Las jorobadas, una propuesta muy ilustrativa para denunciar las cargas invisibles que siguen soportando aún las mujeres pese a los supuestos avances hacia la igualdad.

Esta idea crítica y reivindicativa luce en un grupo que sigue cantando de manera exquisita las letras de Jaime Jesús Cruz y Antonio Medina, a las que pone música David Castro, músico también de la chirigota de Écija, este año Nos hemos venío arriba. En la presentación, cuentan cómo las mujeres "viven arrestrando los pies y cargando lo invisible", por lo que siguen siendo "La Cenicienta arrodillada" pese a que algunos den por ganada "la igualdad". Enumeran así cosas que las "joroban" y que se les cargan por defecto, como son "los niños, el menú de la semana o la colada", y sin un momento de descanso que les hace estar "cansada de estar cansada". "Hasta Dios se agotaría con esto que voy llevando, pues no tengo en siete días ni un momento de descanso", setencian.

Mantienen el nivel en los pasodobles, críticos con dos temas de los hasta ahora más cantados en el concurso, y con una melodía que realza el conjunto de voces. Mejor el primero al fallo en los cribados en el cáncer de mama. Proponen hacer un "cribado en San Telmo", que es donde está la causa de sus males. Quieren "sacar del Parlamento" a Juanma Moreno, porque "no tiene programa, ni vergüenza y no da un duro por el futuro de nuestra tierra", y al que llamarlo "asesino" se "queda corto" . Tienen también para Antonio Sanz, "el consejero" que "nos torea y nos humilla", que les "dio un capotazo y la puntilla". Rematan recriminándoles que su madre "perdió las dos mamas" y ella su "esperanza en este Gobierno", al que acusan de "privatizar derechos". El segundo al bullying y agravado en las mujeres, a las que la sociedad obliga desde pequeñas a "cumplir un standard y estar perfectas", con el peso y el sufrimiento que eso conlleva siendo sólo una niña. Piden que se dote a los centros "de recursos y herramientas" en lugar de propiciar que se haga "negocio" con la educación, y que los niños "aprendan en clase y en casa" que acosar a un compañero tendrá "consencuencias". "Si se quiere terminar esta lacra, se arregla señalando, acorralando e investigando a quien maltrata", rematan con una sentencia algo cuestionable.

Cumplen en los cuplés, por encima de la media de comparsa. El primero a las cosas que han roto de camino al teatro por lo aparatoso de su tipo, "que es muy chungo y para cantar una ruina", con buen remate para que peor lo tendrá la chirigota de los Sthepen Hawking para actuar en "la escalera de Medicina" . Segundo a una escapada en el coche son su pareja a un descampado para recuperar la pasión de antaño y en la que ella acaba "muy encendida" porque se sienta sobre la baliza.

El popurrí termina de desarrollar la idea haciendo un repaso por las cargas que recaen y cómo sobre las mujeres de distintas generaciones, empezando por las abuelas, precursoras de esta lucha por la igualdad en la que piden que no se dé "ni un paso atrás". Destaca también la cuarteta del diálogo con su marido, José, al que le acaban diciendo que "el problema es que haciendo lo mío voy cargando lo tuyo. Y esto es pa ti y pa mí", y la última, en la que enumeran las conquistas de las mujeres en el Carnaval como signo de liberación y avance. Pueden cargar como mínimo con un pase más.