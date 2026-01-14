La chirigota de Écija se consolida en el COAC 2026 'sin venirse arriba'

La chirigota de Écija firmó este martes un buen estreno en la tercera sesión preliminar del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Sus autores, los hermanos Francisco y David Castro, demostraron la consolidación de un grupo esperado al que ya no le hace falta una genialidad de idea para destacar. Y es que la chirigota ha asentadado su sello a base de letras y música más allá del tipo, aspecto en el que era muy complicado mantener el nivel de originalidad de las ideas de los dos últimos años, en los que fueron grandes protagonistas del Concurso con los Hannibal Lecter carnavaleros de Te como tu cara (2024) o con los vecinos atrapados en un ascensor de Al cielo con él, (2025). Tras alcanzar las semifinales en esas dos ediciones mantienen alto el nivel a pesar de que por ahora no lo suben.

Presentación en su línea, ritmosa y con muchas ráfagas de golpes a base de pamplinas, aunque algunas no funcionan mucho, dejando notar que al fin se pueden mover haciendo un par de coreografías de manos. Son caballeros que están de guardia en un torreón, al que han subido "por esta escalerita" porque "sigue roto el ascensor". Para la "batalla son torpes, torpes, siempre se llevan todos los golpes y encima sin asegurar", pero "¿a quién no le gusta un castillo del siglo primero? (una gracia romana no acta para los nacidos en el 2000 DC).

Los pasodobles siguen luciendo en su línea, con una música sencilla y de corte clásico. Primera letra de presentación y piropo a Cádiz, al tipo. Aguardan en "lo alto de este bello castillito, de donde casi puede verse la Caleta". Desde su torreón intentan "clavar otra flecha" con una "locura" de las suyas y divisan "un faro que son tus ojitos verdes" al tiempo que se guían con "un soniquete" que les "jala del corazón" por "si el rumbo" se les pierde. "Tan Sólo 15 corazones soñando una playa, tan solo 15 caballeros desde su atalaya" que entregan su "pasodoble" a Cádiz para jurarle "pleitesía" . El segundo a Manu Sánchez, pregonero del Carnaval 2026. Hablan del de Dos Hermanas como un "defensor" ceceante de lo andaluz, "con duende, nobleza y humor" ante los reinos sin "ange" de "Madrid o de Castilla". Un "nazareno tan rebelde" y "de corazón en blanquiverde" ante el que se arrodillan. "Valiente, canalla cargante y de porte gitano (...) Suerte a que a la muerte frente a frente le dijiste yo me espero. Lo primero es lo primero. Que se escuche en San Antonio ¡pregonero pregonero!", sentencian en una bonita copla tirada a tiempo aprovechando su temprana aparición en el Concurso.

Baja el primer cuplé, quizá su pieza más floja del repertorio, a su vecina Aroa, que lo invitó a una barbacoa de veganos en la que les acabó multando la Guardia Civil por "quemar rastrojos". Bastante mejor el segundo, a otra vecina, Amparo, que está cobrando el paro y que trabaja también sin contrato en una gestoría en la que está liada con su jefe. Su marido acaba descubriéndo la infidelidad porque en la declaración de Hacienda no le sale a devolver, ya que ha tenido "dos folladores". Estribillo resultón que pone "los pezones como tiembres de castillo".

El popurrí, con más o menos acierto, sigue siendo su pieza más divertida gracias a su estilo de cuartetas cortas e incontables pamplinas, entre las que destacan el pase de revista con "medio caballero" en las filas, el uso de las freidoras de aire como defensa ante lo caro del aceite hirviendo, y sobre todo la cuarteta de "la leprosa" al ritmo de La Morocha. En su debe tiene la recurrencia innecesaria a pesonajes manidos como Paquirrín o Leticia Sabater. El torreón debería permanecer vigilante en cuartos.