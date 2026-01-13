Una chirigota de Sevilla planta a María Jesús Montero en las tablas del Falla

Sevilla cumplió este lunes de su participación en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) con una más que digna puesta de largo de una de sus agrupaciones de mayor solera, la chirigota de Carlos Nevado, José Antonio Gobea y Sergio Gallardo Cuartokilo, este año To pa mí. Y es que el grupo plantó en las tablas del Gran Teatro Falla nada más y nada menos que a la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a las próximas elecciones de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, con un tipo orientado sobre todo a su desempeño como ministra de Hacienda que dejó un buen sabor de boca, destacando sobre todo en pasodobles

Como "una diva fiscal", al ritmo de la canción eurovisiva de Melody, se presentaron en el cierre de la segunda sesión de preliminares estas Montero para cobrar de forma "rigurosa" el IVA, "que supuestamente sirve pa pagar muchas cosas". Un arranque tibio en el que destaca sobre todo la gracia de que "como es Hacienda la que siempre gana, por fin va a ganar una sevillana" en el Falla, ya al ritmo de La morocha, una canción que en tan sólo dos sesiones se perfila como una de las más utilizadas en esta edición.

Uno de los integrantes de la chirigota de las Montero, To pa mí. / Jesús Marín

Mejoran sus tributos en los pasodobles, con una música sencilla que sirve para lucir las tablas y las voces del grupo. El primero de presentación y piropo a Cádiz, al tipo hilando "otra declaración de intenciones por febrero, porque en esto del concurso no se vive de la renta". Esa renta es fruto del trabajo de todo el año, ya que "Cádiz te va dando y te devuelve a su manera", aunque en el Carnaval a veces pase como en la declaración, "que un despiste se paga caro". Por ello, para "cubrir su deuda", presentan de nuevo su pasodoble, que "sale de las manos de un amigo gaditano (...) al compás chirigotero, declarando por febrero ¡Ay Cádiz cuanto te quiero!".

Elevan el tono en el segundo, certero y crítico con la gestión sanitaria "del señor Juanma Moreno", al que reprochan "las listas de espera", la inversión en la "privada" y que "después de hacer los cribados" haya "mirado para otro lado equivocándose de lleno". Reividican la "valentía de Amama" e invitan al presidente de la Junta a que en lugar de "sacar pecho" ahora "vaya una por una escuchando el desconsuelo de las miles de mujeres que ahora tiene la esperanza en un pañuelo". Mujeres que ya no lo "esperan" porque "has pisoteado a todita nuestra tierra. Nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, las de toda Andalucía, a las que a todos nos parieran", rematan contudentes.

Baja algo el nivel en el cuplés. Bien llevado el primero a una hipotética elimiminación de la exoneración del pago del IBI a la Iglesia, que fue lo que le cambió la cara a la Macarena. Más predecibles las cuentas del segundo para acabar "cagándose en los muertos de Feijóo" en respuesta a su retranca de lo que los andaluces no saben contar. Del estribillo mejor no mon-terarse...

Sus credenciales para volver a los cuartos de final, una fase que no alcanzan desde que fueron Todo sobre su márvel en 2023, se certifican con un simpático popurrí que tiene su zénit en las cuartetas de los Amigos para siempre Koldo y Cerdán, que terminan siendo sólo "amigos de vista", o la dedicada al personaje, que rehúsa chabacanamente a cambiar su acento y su forma de gesticular al ritmo de Expresso machiatto: "quien quiera que me exprese sin moverme, y más fino, me va a comer el chumino". ¿De-volverán a cuartos?