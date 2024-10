El concejal de Seguridad de Sevilla culpa a la "Fasa Renault" de no pasar la ITV de los coches de la Policía Local

El concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, culpó a la "FASA Renault" del problema que han tenido los patrulleros de la Policía Local, que no fueron llevados a tiempo a pasar la Inspección Técnica de Vehículos y estuvieron varios días sin prestar servicio en las calles. Flores indicó que los coches son de renting y que debe ser el propietario, en este caso la Renault, el que debe llevarlos a la ITV. Así lo dijo el edil en el marco de la comisión permanente de control y fiscalización del gobierno, en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Cristina Peláez. Ya antes había culpado al anterior del gobierno de este olvido.

"Partimos de la base que el responsable es el propietario de los coches. En los rentings el propietario de los coches no es el Ayuntamiento de Sevilla, es la FASA Renault", apuntó el concejal, que aseguró que se tramitaron todos los pagos y se hicieron todos los gestiones para que los coches pasaran la ITV. Además, Flores volvió a cargar contra el ejecutivo del PSOE, a pesar de que el gobierno actual tuvo más de un año para tramitar la ITV sin que expirara el plazo. "Igual este delegado no es previsor, pero yo creía que si el gobierno anterior compró más de cien vehículos por renting, el tintado de los mismos estaba homologado", recalcó el edil.

"El caso es que se presentaron como si lo estuvieran, porque la que liaron en Fibes presentando los patrulleros fue monumental, apuntó, en referencia a la presentación estelar de los vehículos que tuvo lugar a finales de 2020. Flores aclaró que los coches tuvieron que ser modificados para colocarles elementos de seguridad como las mamparas de separación para el traslado de los detenidos, y no se pasó entonces una inspección técnica tras estos cambios. "Entendíamos que todo eso se había hecho", añadió Flores, que dijo que él, cuando se hizo cargo de la delegación, no se podía poner a comprobar si los coches cumplían o no todos los requisitos técnicos. "Yo no me imaginaba que esos coches no estaban homologados ni preparados para salir a la calle. Yo no soy adivino".

A pesar del tono exculpatorio, de sus palabras sí se desprende una crítica velada a la Jefatura de la Policía Local. "Jamás he eludido mi responsabilidad, cuando me toca, me toca y no pasa nada. Si yo veo unos pliegos con ese tipo de tintados en las lunas, si veo esos patrulleros con elementos de separación de la parte trasera de la delantera y los técnicos no me dicen nada, creo que todo está conforme a ley. Yo no soy especialista en vehículos ni en homologaciones. Si alguien de la Policía me lo hubiera dicho, hubiera actuado. La pena es que nadie informó porque supuestamente todo estaba bien, y luego cuando llevamos los coches a la ITV, no todo estaba bien".

El delegado expuso que ya se han retirado los vinilos que no estaban homologados y otros elementos que podían hacer que no se pasara la ITV, y que la mayoría de los coches ya han superado la inspección. El delegado también aclaró que los policías locales de Sevilla sí pueden salir del término municipal, tras las críticas recibidas por enviar agentes uniformados y armados a otros municipios para poder pasar la ITV. "Léase la ley", indicó a la portavoz de Vox. La ley, en concreto, dice que los "cuerpos de la Policía Local podrán actuar fuera de su término municipal cuando sean requeridos para ello por la autoridad competente, en las situaciones de emergencia que reglamentariamente se establezcan y siempre con la autorización de las personas titulares de las alcaldías respectivas".

Flores también recalcó que no hubo merma para el servicio a pesar de que el primer día se quedaron sin salir unos 45 vehículos. "A medida que iban pasando la ITV, ya quedaban menos coches inmovilizados. Tenemos vehículos y policías suficientes para atender a todos los barrios". El concejal terminó su intervención asegurando que está preparando unos pliegos para tener mejores coches y modernizar la flota. "Vamos con mucha ambición. Usted dice que todavía no hemos hecho nada, allá usted. Estamos intentando avanzar, con suerte en 2025 se incorporarán 200 policías si los procesos se aligeran. Si la gente recurre, está en su derecho, y si se paralizan las oposiciones no tiene culpa el Ayuntamiento", para terminar diciendo que siempre ha dicho que "el mastín corre más que el galgo" y el tiempo le dará la razón.

Por su parte, Vox consideró "surrealista" que casi medio centenar de coches patrulla de la Policía Local fuesen trasladados "deprisa y corriendo" a la ITV al tener "casi caducado" su sello, siendo entonces detectado que algunos de ellos no podían superar la prueba al tener instalados "equipamientos no homologados". La portavoz municipal de la formación ultraderechista, Cristina Peláez, reprochó al PP que está situación ha puesto "en ridículo" a la Policía Local y lamentó que se movilizaran "agentes uniformados y armados como conductores para llevarlos fuera" de Sevilla a pasar la prueba.