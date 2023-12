Concentración de los vecinos de El Porvenir este viernes por los cortes de luz en el barrio

La asociación vecinal Nuevo Porvenir ha convocado para este viernes 22, a las 14:00, una concentración de residentes del barrio para reclamar las necesarias mejoras de las políticas públicas en la atención y cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de los consumidores energéticos. La protesta es en la verja de acceso al Parque de María Luisa, en la Avenida de la Borbolla frente a la Felipe II.

La asociación busca expresar su malestar por los perjuicios que ocasionan a los vecinos de distintas calles del barrio de El Porvenir (Felipe II, Diego de la Barrera, Gaspar Alonso) los continuos cortes de energía eléctrica por parte de Endesa.

Para ello, insta a las autoridades competentes (Ayuntamiento, Junta de Andalucía) "a abrir una investigación a la compañía titular de la red de distribución de energía eléctrica Endesa, bajo cuya responsabilidad se están produciendo las interrupciones eléctricas continuas y dilatadas en el tiempo, un servicio esencial que debe ser prestado con calidad y garantía".

La asociación vecinal Nuevo Porvenir señala que "estos hechos se vienen repitiendo con demasiada frecuencia, en diferentes momentos del año (verano e invierno), sin que tenga que producirse acontecimientos extraordinarios climatológicos, en las zonas cuya red de distribución eléctrica está bajo la titularidad de Endesa, ni tampoco debido a sobrecargas de red causadas por acometidas ilegales. Las múltiples interrupciones del suministro tienen como denominador común el estado obsoleto de los equipos y la falta de inversiones tanto en el mantenimiento que legalmente deben hacer como, sobre todo, en la modernización y puesta al día de la red de distribución".

Ante esta situación, los vecinos apuntan que "es necesario exigir a Endesa las inversiones para tener una red eléctrica de media y baja tensión segura, eficiente y de calidad" Y añaden que "debemos exigir a las autoridades competentes tanto a nivel local como autonómico, y a los organismos reguladores del mercado eléctrico que investiguen los hechos para depurar responsabilidades, las sanciones que puedan corresponder (incluso la retirada de la licencia de distribución si la compañía no emprende las inversiones necesarias) y tomar todas las medidas a su alcance que obliguen a la compañía a actuar de manera inmediata, en la solución de este grave problema".

El portavoz de la asociación agrega que "los cortes de luz no cesan, sin luz no hay vida, no hay funcionamiento de electrodomésticos, respiradores, ascensores, alumbrado público, calefacción, negocios, salud, etc. De esta forma se está vulnerando un amplio conjunto de derechos humanos, como la integridad física, la protección de la salud, a una vivienda digna y adecuada, protección de los consumidores, derechos de la infancia, derechos de las personas electro-dependientes, etc., es decir, una vulneración de derechos para quienes están pagando sus facturas de luz y no reciben la contraprestación del servicio eléctrico".

La asociación apunta que "existen datos de posibles incumplimientos por parte de la distribuidora. Así, la legislación considera unos límites máximos en zonas urbanas (por encima de ellos habría incumplimientos en materia de calidad individual) más de cinco horas en un año natural, por lo que es preciso que la consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, estudie a la mayor brevedad y a detalle si han podido existir incumplimientos graves en materia de calidad individual".

A su vez, el portavoz de dicha organización vecinal señala que el origen del problema recae en "la mala calidad de la red de distribución, especialmente en la red de baja tensión, lo cual se soluciona invirtiendo más en infraestructuras por parte de la titular de dicha red para modernizar unos transformadores y equipos que están obsoletos".

En materia de inversiones en infraestructuras, los vecinos objetan que "no es casualidad que, en los lugares donde Endesa es titular, existan cortes de luz constantes y sistemáticos (Cataluña, Andalucía, Canarias…) frente a otras comunidades con otras compañías al frente de esta actividad distribuidora. Por tanto, es necesaria la supervisión técnica de la administración autonómica, que tiene competencias en materia de inspección y sancionadoras, al considerar que una empresa que presta un servicio de consumo necesario en situación de monopolio a unos clientes que están al corriente de sus pagos, está incurriendo con ello en una vulneración de derechos".

En este sentido, el colectivo señala que "se debe instar a Endesa a poner en marcha un plan de inversiones para paliar las incidencias en centros de distribución, cuadros de tensión, con especial vigilancia en protección de centros de distribución y redes de baja tensión, etc".

Para tratar de encontrar una solución a la problemática, la asociación vecinal Nuevo Porvenir aboga por "llevar a cabo, concentraciones, quejas, reclamaciones y distintas medidas y actuaciones, trasladando a los medios de comunicación, y los responsables públicos, el cansancio y la desesperación de vivir sin luz pagando luz, una realidad que les impide hacer una vida normal".