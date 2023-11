Endesa pide endurecer las penas como única solución contra el fraude que provoca cortes de luz en Sevilla

El director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, ha reiterado este lunes que "el endurecimiento de las penas" es la única forma de acabar con el fraude eléctrico que provoca cortes de luz en ciertos barrios de Sevilla y en otras provincias andaluzas debido a la proliferación de enganches ilegales para plantaciones de marihuana en las viviendas.

Endesa apuesta por penas como las que se aplican en Francia, Alemania o cualquiera de los países que nos rodean, donde estas actividades delictivas se penalizan con 3 a 5 años de cárcel. "En nuestro caso las sanciones son económicas, con lo cual eso está provocando que diferentes mafias a nivel internacional vean un refugio para sus actividades en nuestro territorio", lamenta el directivo.

Estas mafias se extienden no solo por Sevilla, sino por todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta toda la franja del Mediterráneo, explicó el directivo, que agradece la lucha la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra esta actividad. Según Endesa, la Fiscalía del Estado y la Fiscalía de Granada aseguran que más de 16 mafias internacionales que están copando este negocio y se extienden incluso al extrarradio de las ciudades o a las coronas metropolitanas.

El directivo de Endesa ha explicado que la empresa va a seguir trabajando para evitar esos "sabotajes" de la red y ha destacado que se trata de un "problema endémico" que no sucede solo en ciertas zonas de Sevilla sino que también se da en Almería y Granada. Sánchez Durán recalcó que se trata de "un fraude continuado sobre todo de plantaciones irregulares de marihuana, que son las que provocan ese enorme colapso en las redes" y se detectan en las épocas de más frío y más calor cuando se eleva la demanda de luz.

Endesa recalca que ha destinado inversiones para duplicar o triplicar la capacidad de la red con más transformadores y líneas nuevas, sin que el problema se solucione, como ha sucedido en barrios donde añadieron 9 transformadores más con sus nueve 9 de líneas nuevas ocupando espacio público.

Para Endesa, la solución pasa por la colaboración institucional con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Endesa recuerda que este tipo de plantaciones, aparte de ser actuaciones delictivas, suponen un riesgo de incendio y de electrocución para el resto de los vecinos afectados.

La auditoría de la red eléctrica de Sevilla se conocerá el 11 de diciembre

La empresa niega que estos apagones se deban al mal estado de la red eléctrica. Sánchez Durán mantiene que las auditorías realizadas por la administración andaluza en Almería y Granada han demostrado que "tenemos una red actualizada y que incluso está duplicada". Y mantiene que esta misma conclusión se pondrá de manifiesto en la auditoría sobre la red de Sevilla que la Junta va a dar a conocer el próximo 11 de diciembre en la mesa por los cortes de luz. Se trata de una auditoría externa encargada a Endesa para testar el estado real de las infraestructuras e instalaciones de suministro eléctrico en los barrios afectados por continuos cortes de luz.

Endesa asegura que sus redes están "más que revisadas y renovadas" y que estas no son las que dan problema. "El problema lo está dando el fusible de la baja tensión, que se funde cuando hay un colapso de sobreconsumo para proteger al propio edificio y para proteger la instalación, pero nuestra red sigue dando suministro. Estos apagones forman parte de la protección del edificio para que no arda o no tengan problemas".

La coordinadora Barrios Hartos convocó el pasado viernes en Su Eminencia una nueva concentración de protesta por los cortes de luz. Según esta plataforma, "en Su Eminencia varias calles estuvieron sin luz hasta las 3:30 de la madrugada y bajada de tensión, en otras zonas la cortan a media mañana, viene por la tarde y vuelven a cortarla por la noche. En Palmete se quedan sin luz a mediodía, les dicen que volverá en 90 minutos y están sin luz hasta altas horas de la madrugada. Y así un día detrás de otro, todos los días".

Respecto a la factura de la luz, Endesa asegura que este año no va a darse el incremento de precios que tuvo lugar cuando estalló la guerra de Ucrania. "No vamos a ver un fenómeno como el del año anterior porque afortunadamente las reservas de gas están llenas en este momento", explica Sánchez Durán, quien avisa de que los precios subirán por la mayor demanda de energía en invierno, pero dentro de lo normal.