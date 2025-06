Guía para el concierto de Lola Índigo en La Cartuja de Sevilla: cómo llegar y dónde aparcar

Faltan apenas cuatro días para que Lola Índigo ofrezca uno de los conciertos de su gira de estadios en La Cartuja. Tras el arranque de La bruja, la niña y el dragón el pasado día 14 en el Metropolitano de Madrid, la granadina traerá su show a Sevilla este sábado 21 de junio a las 22:00 horas. Con más de 1.000 metros cuadrados de pantallas y una pantalla vertical gigante, la cantante repasará durante tres horas toda su discografía con actos dedicados a cada uno de sus álbumes: Akelarre, La Niña y El Dragón.

El Estadio de La Cartuja ha ampliado su aforo hasta los 70.000 espectadores tras su remodelación, lo que lo convierte en una sede ideal para grandes eventos musicales. Así, Sevilla se prepara para acoger a los fans de Lola Índigo y activar el reto logístico que supone regular el tráfico de entrada a la isla de La Cartuja. En este sentido, cabe recordar cuáles son las alternativas de transporte público que existen para llegar al estadio.

¿Cómo llegar al concierto de Lola Índigo en Sevilla?

A falta de conocer las posibles modificaciones en el recorrido y el aumento de frecuencias, la red de autobuses de Tussam, a través de las líneas C1, C2 y 2, efectúa paradas en la calle Américo Vespucio, muy próxima al recinto. Con un recorrido circular y trnasversal, estas líneas permiten el acceso direto desde distintas zonas de la ciudad, como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana.

También se puede llegar al estadio utilizando el servicio de Cercanías Renfe, ya que la línea C-2 cuenta con una estación cercana, la de Estadio Olímpico, que es la tercera parada desde la Estación Sevilla - Santa Justa y la más próxima al recinto donde se celebrará el concierto.

¿Dónde aparcar para ir al concierto de Lola Índigo en Sevilla?

Por otro lado, para aquellos seguidores que decidan acudir en su vehículo particular, deberán hacerlo dispondrá de las siguientes opciones de aparcamiento:

Aparcamiento principal

Los más afortunados podrán estacionar en una de las 12.000 nuevas plazas de aparcamiento que se acaban de acondicionar en la zona exterior del estadio tras las obras de ampliación. Se trata de una opción gratuita, cómoda y segura cercana a los accesos que administra el propio estadio. En días de eventos como este suele estar muy concurrido, por lo que se recomienda llegar con antelación.

Calles aledañas al estadio

Si no te importa caminar un poco, otra opción es aparcar en las calles aledañas al estadio. Con algo de paciencia, es posible encontrar un sitio donde aparcar, aunque su disponibilidad se irá reduciendo conforme se acerque la hora del encuentro. En la mayoría de estas plazas de aparcamiento rige la zona azul (hasta las 15:00 horas) y no se recomienda estacionar en aparcamientos no regulados.

Aparcamiento del Parque del Alamillo

Otro de los párking habilitados para el evento es el del Parque del Alamillo, junto a este gran espacio natural y a una distancia a pie del estadio de unos 15 minutos. Se trata de un aparcamiento amplio y gratuito, por lo que se prevé que sea una de las zonas más codiciadas por los aficionados.

Párking de pago

Si optas por un párking privado, el Aparcamiento Banqueta P7, situado en la Bancada de la Expo, cuenta con dos entradas, una por la Avenida Carlos III (rotonda SAMU) y otra por la SE-20 (rotonda RTVE). Su precio anticipado es de 7,50 euros y puedes garantizar tu plaza reservando a través de este enlace.

Otras opciones más cercanas son Insur Cartuja (calle Louis Braille) y Cartuja 93, con 840 plazas, justo en frente al estadio (Américo Vespucio, 7).