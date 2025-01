La Confederación de Empresarios de Sevilla considera que la tasa turísticas es un "impuesto" para los clientes de hoteles

La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) sigue firme en su postura ante la aplicación de la tasa turística. A pesar de su implantación en ciudades con una afluencia masiva de visitantes como Venecia, Nueva York, Ámsterdam, París y Lisboa, la patronal considera que sería "un impuesto más" para los clientes que eligen pernoctar en hoteles y que no siempre son turistas, "también hay profesionales, empresarios y trabajadores". Así lo ha indicado Miguel Rus, presidente de la CES, durante la Asamblea General Anual del empresariado sevillano, que se ha celebrado en la Fundación Cajasol. En este sentido, ha puesto en valor que el turismo representa el 20% del PIB de la provincia y el 18% de la ciudad. Dos porcentajes que contrastan con la inversión en esta materia por parte de las administraciones públicas, "que no llega al 1%".

No obstante, Rus ha detallado que se trata de un sector "que está batiendo récords" con unos datos "magníficos". En parte, debido a lo que ha calificado como "turismo prestado". Visitantes que no están viajando hacia países inmersos en conflictos bélicos como Israel, Gaza, Rusia y Ucrania que, ante la inseguridad, "eligen venir a nuestras zonas". Aunque no se "debe desaprovechar" la llegada de estos viajeros, "no se puede hablar de número de pasajeros, sino de un turismo de calidad" para que el gremio "tenga una mayor proyección".

No es el único sector con grandes desafíos por delante. "Tenemos el gran objetivo europeo de que el 20% del PIB" de la provincia "sea industria" y "no lo conseguimos". "Nos encontramos que muchas empresas quieren invertir en la provincia, pero no les podemos garantizar el suministro eléctrico", ha denunciado Rus. Por este motivo, ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica de España "un plan especial que garantice el suministro eléctrico en todos los espacios productivos" de la provincia y Andalucía. Ha aprovechado la ocasión para lamentar "la pérdida de muchas inversiones" debido a este asunto.

Más obras hidráulicas, porque "hace dos años no teníamos agua"

Una de las reivindicaciones históricas del presidente de la CES ha sido la construcción de infraestructuras hidráulicas que permitan que la provincia respire durante los periodos de sequía. Lejos de mostrar alivio ante el desembalse de algunos pantanos -como el de Melonares que abastece a 41 municipios sevillanos- ha recalcado que "tenemos que aprovechar y hacer infraestructuras" en lugar de paralizar "obras de emergencia" que son "imprescindibles para garantizar el suministro".

Aunque las últimas lluvias en Sevilla garanticen el suministro de agua hasta 2030, Rus ha apostillado que "hace dos años no teníamos agua ni sabíamos por cuánto íbamos a tener". Por tanto, a su juicio, se debe "garantizar el agua siempre", porque de ello dependen sectores fundamentales "como el agro y el turismo". Ha puesto en valor que los avances en materia de inteligencia artificial, digitalización y automatización de los sistemas están garantizando que "el consumo de agua sea menor y la productividad mayor". Un camino "en el que tenemos que estar", manteniendo las inversiones y aprovechando para que "los pantanos tengan mayor capacidad".

Mano de obra cualificada y atracción de talento

La búsqueda de mano de obra cualificada y la atracción de talento sigue estando en el punto de mira de los 28 sectores que conforman la patronal. Aunque Sevilla roce el mínimo histórico de paro con una tasa del 12,49%, Rus ha manifestado la importancia de trabajar "conjuntamente" con las administraciones, sindicatos, universidades y empresas de formación para transmitir a los jóvenes la importancia de la "formación dual".

En caso de que no se inviertan tiempo y recursos en formación, el presidente ha advertido, que "solo nos quedará la inmigración más ordenada para que nuestras empresas puedan mantener su actividad y seguir creciendo". En caso contrario, "tendremos un problema importante de futuro".