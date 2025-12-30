Consejos de los Bomberos de Sevilla para una Nochevieja segura

Los bomberos de Sevilla han ofrecido este martes una serie recomendaciones para evitar accidentes en Nochevieja. José Joaquín Palma Chaves, jefe del Área de Prevención del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Sevilla ha recordado la importancia de utilizar enchufes y regletas reglamentarias, además de no sobrecargarlas y colocar la fuentes de calor cerca de materiales inflamables. Por otro lado, ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones en la cocina para no dejar fuegos u otros aparatos encendidos.

Al salir de casa se debe hacer sin exceder el peso permitido en los ascensores, la sobrecarga de peso es una de las principales causas de bloqueo y una intervención muy frecuente en las noches de Nochevieja y Nochebuena.

En cuanto a las fiestas organizadas, la Policía Local recomienda la compra de entradas en establecimientos autorizados y personas acreditadas para este tipo de celebraciones.

En la entrada o ticket correspondiente tiene que constar datos como la empresa o persona organizadora, dirección del evento y numeración de la entrada. Hay que conservar la misma o resguardo hasta el final de la fiesta por si es necesario hacer alguna reclamación.

Resulta conveniente informar a las personas del entorno de la fiesta a la que se acude por si hay necesidad de ser localizado y mantener el teléfono móvil con batería y operativo. Es recomendable que cuando se deje alguna prenda en un guardarropa, se solicite la ficha, ticket o resguardo, conservándolo hasta el final. No es recomendable dejar en estos espacios efectos personales como teléfonos, carteras o joyas ni descuidar pertenencias durante la fiesta.

Tal y como han recordado ambos cuerpos, los establecimientos están obligados a cumplir la normativa en relación a horarios, aforos o prohibiciones como vender alcohol a menores de 18 años. A partir de esa edad, se recomienda el consumo responsable de alcohol, así como no beber en caso de tener que conducir.

En caso de desalojo, hay que mantener la calma y localizar las salidas de emergencia al entrar en el local para poder evacuar con facilidad en caso de que fuera necesario "ese simple gesto, puede salvarnos la vida", ha concluido el responsable de los Bomberos.